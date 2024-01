Le gouverneur du Kerala termine son discours politique en 2 minutes et ne lit que le dernier paragraphe | Dernières nouvelles Inde

Dans le prolongement du fossé entre le gouvernement du Kerala et le Raj Bhavan, le gouverneur Arif Mohammed Khan n’a lu jeudi que le dernier paragraphe de son discours politique le premier jour de la nouvelle session de l’Assemblée de l’État, concluant son discours en moins de deux minutes. Le gouverneur du Kerala, Arif Mohammed Khan. (Photo d’archives)

Le gouverneur Khan est arrivé à l’Assemblée à 9 heures précises et a été accueilli avec des bouquets de fleurs par le ministre en chef Pinarayi Vijayan et le président AN Shamseer. Cependant, le gouverneur n’a pas serré la main ni échangé de plaisanteries avec le ministre en chef.

Après l’hymne national, le gouverneur Khan s’est levé pour commencer le discours politique et a déclaré : « Honorable président, ministre en chef, ministres, chef de l’opposition et membres, c’est un honneur et un privilège pour moi de m’adresser à cet auguste corps de représentants du peuple du Kerala, marquant le début de la 10e session de la 15e Assemblée législative du Kerala.

Ensuite, le gouverneur a feuilleté le discours politique de 61 pages pour lire le dernier paragraphe.

Il a déclaré : « Rappelons-nous que notre plus grand héritage ne réside pas dans les bâtiments ou les monuments, mais dans le respect et l’estime que nous montrons à l’héritage inestimable de la Constitution indienne et aux valeurs intemporelles de démocratie, de laïcité, de fédéralisme et de justice sociale. L’essence du fédéralisme coopératif est ce qui a permis à notre pays de rester uni et fort pendant toutes ces années. Il est de notre devoir impérieux de veiller à ce que cette essence ne soit pas diluée. Ensemble, au sein de cette nation magnifique et variée, nous tisserons la tapisserie d’une croissance inclusive et d’une résilience responsable, en surmontant tous les défis qui se présentent à nous.

Il a conclu son discours et, suivant à nouveau l’hymne national, a quitté l’Assemblée à 9h04 sans échanger un mot avec le président ou le ministre en chef.

Selon certaines informations, il s’agit du discours politique le plus court jamais prononcé par un gouverneur dans l’histoire de l’Assemblée.

Le chef de l’opposition, VD Satheesan, a déclaré : « Nous considérons l’action du gouverneur comme un signe d’un manque total de respect envers l’Assemblée. Il a agi au mépris des procédures législatives et des directives constitutionnelles. Ce fut une triste fin au drame politique entre le gouvernement de l’État et le gouverneur de l’Assemblée.

Bien que le ministre en chef n’ait rien dit jusqu’à présent, le ministre de la Culture, Saji Cheriyan, a déclaré aux journalistes : « Le gouverneur a peut-être eu des problèmes de santé. S’il a des problèmes de santé, il peut prendre cette décision (en omettant de lire le discours politique.) »