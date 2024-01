Le gouverneur du Kerala, Arif Mohammad Khan, place le ministre en chef Pinarayi Vijayan au centre d’un complot parrainé par le gouvernement visant à le mettre en danger.

Le gouverneur du Kerala, Arif Mohammad Khan, a placé samedi 27 janvier 2024 le ministre en chef Pinarayi Vijayan au centre d’un prétendu complot parrainé par le gouvernement visant à lui faire du mal physiquement afin de précipiter une crise constitutionnelle.

Mettant fin à son sit-in contre une manifestation au drapeau noir de la Fédération des étudiants indiens (SFI) à Nilamel dans le district de Kollam, M. Khan a déclaré aux journalistes que l’administration espérait le pousser à recourir à des « mesures drastiques » pour cacher son échec en tant que gouvernement. .

Il a déclaré que le gouvernement voulait échapper à toute responsabilité dans la « crise financière auto-infligée » par l’État. M. Khan a déclaré que le gouvernement avait admis devant la Haute Cour du Kerala que la trésorerie était à sec et que l’administration avait du mal à honorer ses engagements financiers, notamment envers les retraités et des milliers de bénéficiaires d’aides sociales mensuelles.

« Le gouvernement voulait précipiter une crise constitutionnelle en engageant des hommes de main pour cibler le gouverneur en maîtrisant les forces de l’ordre. Mais je ne vais pas les obliger (le gouvernement)», a déclaré M. Khan.

Le gouverneur a nié que son sit-in au bord de la route constituait une protestation contre un parti ou un gouvernement.

« Pourquoi devrais-je protester quand je peux agir directement ? J’ai simplement attendu que la police m’apporte une copie du premier rapport d’information pour envoyer le document au secrétaire du ministère de l’Intérieur de l’Union », a déclaré M. Khan.

M. Khan a déclaré qu’il n’avait aucun problème avec les manifestations du drapeau noir. « Cependant, j’ai été contraint de sortir du véhicule lorsqu’ils (des militants du SFI) ont tendu une embuscade à ma voiture. En tant que chef de l’Etat, je ne peux pas tolérer l’anarchie sur les routes», a-t-il déclaré.

M. Khan a également porté de graves accusations contre la police et SFI. Il a déclaré qu’ils avaient agi de concert pour mettre le gouverneur en danger.

M. Khan a affirmé que la police avait amené les militants du SFI sur place dans leurs véhicules et les avait emmenés après avoir procédé à une arrestation symbolique.

« La police opère sur ordre du Ministre en chef. Les manifestants perçoivent un salaire journalier pour avoir commis des crimes encouragés par le dispositif au pouvoir », a affirmé M. Khan.

Sans nommer le SFI, M. Khan a déclaré que des criminels peuplaient l’organisation étudiante de gauche. D’une part, il a affirmé que le chef de l’organisation avait 40 poursuites pénales contre lui.

Le président de l’État du SFI, Arsho, a déclaré que la « théâtralité » de M. Khan n’atténuerait pas la lutte « morale, éthique et démocratique » de l’organisation contre les « actes répréhensibles » du chancelier des universités d’État.

Il a déclaré que SFI restait engagé dans la lutte démocratique et pacifique pour préserver les traditions et la nature autonomes et laïques des centres d’enseignement supérieur financés par l’État.

Le ministre de l’Éducation générale, V. Sivankutty, a déclaré que les « pitreries » de M. Khan n’affectaient ni le peuple ni le gouvernement.

« Nous avons longtemps toléré ses commentaires désobligeants (de M. Khan) à l’encontre du ministre en chef et de ses collègues du cabinet. Le gouverneur s’est conduit à plusieurs reprises d’une manière antidémocratique, autocratique, malveillante et vindicative, ce qui ne convient pas à ses hautes fonctions et constitue un affront à la population du Kerala. Il devrait se souvenir que les électeurs ont élu le LDF au pouvoir pour deux mandats consécutifs », a déclaré M. Sivankutty.

