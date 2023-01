Le gouverneur du Kentucky fléchit le pouvoir de titulaire dans sa candidature à la réélection

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Jouant sur les avantages de la fonction qu’il espère réélire, le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a récemment vanté la dernière série de succès de l’État en matière de création d’emplois, honoré un officier de police à la retraite et mis en évidence l’aide au rétablissement d’une région touchée par les inondations.

Le gouverneur démocrate a emballé les trois développements de bien-être dans sa dernière conférence de presse jeudi. Dans ses événements médiatiques réguliers – et lors de fréquentes apparitions à travers l’État de Bluegrass – Beshear a nourri sa propre marque politique optimiste. Il est simplement connu sous le nom de “Andy” dans un État qui s’est principalement retourné contre son parti politique et est devenu un bastion républicain.

“Je pense que les gens voient que cette administration n’essaie pas de tirer le Kentucky vers la droite ou vers la gauche, mais juste de le faire avancer”, a déclaré Beshear interrogé jeudi sur une nouvelle série de bonnes nouvelles de sondage plus de neuf mois avant le général de novembre. élection.

Une douzaine de républicains sont en compétition pour tenter de renverser Beshear, dont les cotes d’approbation restent élevées malgré les critiques constantes de l’autre côté. Il a reçu des éloges pour ses réponses aux tornades dévastatrices et aux inondations ainsi qu’une série de succès en matière de développement économique et d’infrastructure. Ses challengers du GOP incluent le procureur général Daniel Cameron, le commissaire à l’agriculture de l’État Ryan Quarles, l’ancien ambassadeur des Nations Unies Kelly Craft, le vérificateur de l’État Mike Harmon et le maire du Somerset Alan Keck.

Les efforts de Beshear pour repousser les attaques de l’État rouge en offrant une dose constante d’optimisme surviennent l’année précédant les élections nationales qui décideront du contrôle de la Maison Blanche et du Congrès. Beshear aura beaucoup d’argent pour riposter, et la Democratic Governors Association a fait de sa campagne sa priorité absolue en 2023.

Le porte-parole de la DGA, Sam Newton, a déclaré que les sondages favorables découlaient du fait que Beshear avait “dirigé le Commonwealth à travers les crises et livré là où ça compte”.

Le prochain blitz d’annonces d’attaque contre le gouverneur a commencé récemment lorsque Craft a tenté de relier Beshear aux politiques d’immigration du président Joe Biden à la frontière sud du pays. Craft, qui a fait de la lutte contre les drogues illégales un élément central de sa campagne, accuse ces politiques frontalières de contribuer à un afflux de drogues illégales dans le Kentucky.

“Nous ne pouvons tout simplement plus attendre qu’Andy Beshear, Joe Biden et le gouvernement fédéral sécurisent la frontière”, a déclaré Craft dans un communiqué de suivi.

Beshear, qui a fait preuve d’un talent pour le refoulement stratégique, a contre-attaqué en invoquant les défenseurs de la frontière.

Lors de sa conférence de presse de jeudi, il a déclaré qu’une “sécurité nationale forte nécessite une sécurité frontalière forte”.

Le Kentucky a fait sa part, a-t-il dit, notant que des centaines de soldats de la Garde nationale du Kentucky ont été déployés à la frontière sud-ouest du pays pendant son mandat et qu’un membre de la garde du Kentucky est décédé alors qu’il faisait partie de la mission.

“Pour quelqu’un qui veut être gouverneur, parler de la frontière et ne pas mentionner le sacrifice et le service héroïque de notre Garde nationale, et reconnaître sa perte, je pense que c’est irrespectueux et disqualifiant”, a déclaré le gouverneur.

Pour la plupart, cependant, Beshear a essayé de rester à l’écart de la politique nationale.

Sa capacité à “opérer principalement dans des arènes non idéologiques” l’a positionné comme le premier favori, mais le GOP a beaucoup de place pour se présenter contre le titulaire, y compris ses valeurs personnelles qui sont “assez libérales”, a déclaré Scott Jennings, un Kentucky. -commentateur politique républicain basé à New York et ancien conseiller de l’ancien président George W. Bush avec des liens étroits avec le sénateur Mitch McConnell. Les différends politiques de Beshear avec la législature dominée par le GOP de l’État pourraient également devenir du fourrage pour les républicains.

“Il n’est pas imbattable”, a déclaré Jennings. “Il y a un chemin, mais il commence la course devant.”

L’habileté de Beshear à éviter la mêlée politique nationale a été mise en évidence ces derniers jours.

Comme il le fait à chaque conférence de presse hebdomadaire, le gouverneur a vanté jeudi de nouveaux projets de développement économique, qui devraient cette fois créer près de 320 emplois et totaliser plus de 360 ​​millions de dollars d’investissements. Après une période de deux ans d’investissements records dans le secteur privé et de croissance de l’emploi dans le Kentucky, les nouveaux projets montrent que “nous ne ralentissons pas du tout”, a-t-il déclaré.

“Avec tous ces nouveaux emplois et nouvelles industries que nous implantons, nous nous rapprochons de plus en plus de l’inversion de cette tendance de nos enfants à quitter le Kentucky pour aller ailleurs”, a déclaré Beshear.

Lors d’une récente visite à Pikeville dans l’est du Kentucky – où il a annoncé une aide pour élargir l’accès à l’eau potable et soutenir les organisations à but non lucratif – le gouverneur a encouragé les efforts, soutenus par les législateurs de l’État, pour aider la région à se remettre des inondations historiques de l’été dernier. Beshear donne des mises à jour fréquentes sur les efforts de rétablissement après les tornades dans l’ouest du Kentucky et les inondations dans l’est.

Soulignant la résilience de l’État pour surmonter les tempêtes épiques et la pandémie de COVID-19, Beshear a déclaré : “Je crois vraiment en tant qu’État que nous tournons la page de l’adversité à la prospérité”.

Lors de sa conférence de presse de jeudi, le gouverneur a déclaré qu’il était branché sur les questions qui comptent le plus pour les familles – des emplois bien rémunérés, des soins de santé abordables et une éducation de qualité. C’est une reprise de sa campagne de 2019, lorsqu’il a renversé l’ancien gouverneur républicain de l’État, Matt Bevin. La sécurité publique est un autre problème fondamental, a déclaré Beshear jeudi en rendant hommage à un officier de police à la retraite de Georgetown, dans le Kentucky.

“À tous nos forces de l’ordre à travers le Commonwealth, nous vous aimons”, a déclaré Beshear, un ancien procureur général de l’État. “Nous nous soucions de vous. Veuillez rester en sécurité.

Les républicains, quant à eux, ne sont pas persuadés que Beshear puisse surfer sur les vibrations de bien-être jusqu’à un second mandat. Ils disent qu’il est tout simplement en décalage avec les Kentuckiens sur trop de questions.

“Andy Beshear peut se draper dans n’importe quel costume qu’il aime, mais cela ne changera pas le fait qu’il est un partisan idéologique des valeurs du Parti démocrate”, a déclaré le porte-parole du Parti républicain du Kentucky, Sean Southard.