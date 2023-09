Le gouverneur du Kentucky, Beshear, lance une attaque contre l’avortement

Beshear a placé l’avortement au premier plan au cours des dernières semaines de la campagne. Plus tôt ce mois-ci, le gouverneur a lancé une publicité à six chiffres dans tout l’État mettant en vedette un procureur. appelant Cameron à ne pas soutenir les exceptions pour le viol « extrême » et « dangereux ».

Planned Parenthood Action Kentucky s’implique également dans la course en lançant un campagne publicitaire à six chiffres plus tôt cette semaine, frappant Cameron à propos de l’avortement.

La position publique de Cameron sur l’avortement a changé. Tout au long de sa campagne, Cameron a déclaré qu’il soutenait la loi actuelle du Kentucky, qui interdit l’avortement même en cas de viol ou d’inceste. Mais plus tôt cette semaine, il a déclaré que il signerait une loi qui autorise des exceptions pour le viol et l’inceste.

L’histoire de Hadley est importante. En vertu de la loi actuelle du Kentucky – que Daniel Cameron soutient et défendu devant la Cour suprême – les femmes et les filles comme elle n’auraient aucune option. pic.twitter.com/U89QieNgr2 –Andy Beshear (@AndyBeshearKY) 20 septembre 2023

« C’est malheureux, mais Andy Beshear mène la campagne la plus méprisable de l’histoire du Kentucky », a déclaré Cameron. dit dans une réponse vidéo Mercredi, réitérant qu’il signerait un projet de loi avec des exceptions si la législature contrôlée par le GOP en adoptait un. Cameron a qualifié Beshear d’« extrémiste » qui « a opposé son veto à chaque projet de loi pro-vie qu’il a vu parce que Planned Parenthood et Joe Biden l’ont dit ».

Les messages sur l’avortement ont largement profité aux démocrates lors des élections de mi-mandat à travers le pays l’année dernière, alors que les républicains luttaient pour savoir comment réagir sur cette question. Et les électeurs du Kentucky ont rejeté l’année dernière une tentative visant à ajouter à la constitution de l’État un texte déclarant un manque de protection du droit à l’avortement. Pourtant, il est rare qu’un démocrate dans un État dominé par les républicains s’appuie sur de tels messages.

Et certains républicains continuent de considérer l’avortement comme une question perdante à l’approche du cycle 2024. L’ancien président Donald Trump a mis en garde les républicains sur la nécessité d’améliorer leur façon de parler de l’avortement. Il a ensuite fait face cette semaine à des réactions négatives de la part des gouverneurs républicains pour son récent commentaire qualifiant l’interdiction de l’avortement de six semaines en Floride de « chose terrible ».

Les dépenses publicitaires lors de la course au poste de gouverneur du Kentucky de cette année ont déjà dépassé celles de 2019. Lors de ces élections générales, lorsque le gouverneur républicain de l’époque. Matt Bevin a perdu sa réélection au profit de Beshear, les annonceurs ont investi environ 24,3 millions de dollars au total, selon la société de suivi publicitaire AdImpact. Quatre ans plus tard, plus de 51,8 millions de dollars ont été réservés pour les élections générales jusqu’à présent, et d’autres sont en route.

L’afflux de dépenses est le signe des enjeux élevés de la course. Les républicains sont optimistes quant à leur capacité à renverser leur siège, car il est rare qu’un démocrate dirige un État du Sud. Pourtant les sondages menée par un groupe républicain Au cours de l’été, Beshear a montré soit un avantage sur Cameron, soit une égalité statistique.

Les démocrates ne tiennent pas pour acquis le mandat de Beshear. Defending Bluegrass Values, le groupe affilié à la Democratic Governors Association dans le Kentucky, est jusqu’à présent le plus dépensier, perdant 19,4 millions de dollars pour soutenir le gouverneur. La campagne de Beshear n’est pas en reste, ayant dépensé jusqu’à présent 15,6 millions de dollars.

Beshear et Cameron devraient participer mercredi à leur premier débat sur les élections générales, organisé par la Chambre de commerce du Kentucky.