Le gouverneur du Kentucky Beshear critique Trump et frappe doucement Biden

FRANKFORT, Ky. (AP) – Le gouverneur démocrate Andy Beshear, du Kentucky, a critiqué l’ancien président Donald Trump pour avoir dîné avec un nationaliste blanc et s’est doucement éloigné de l’actuel président Joe Biden alors qu’il tente de se frayer un chemin dans sa candidature à la réélection en 2023 dans son État dominé par les républicains.

Beshear a demandé sa réélection cette semaine, après avoir attiré un groupe bondé de challengers du GOP dans une course qui sera étroitement surveillée à l’échelle nationale, à venir l’année précédant la prochaine élection présidentielle. La course a été considérée comme la priorité absolue de la Democratic Governors Association l’année prochaine, mais Beshear a déclaré qu’il avait l’intention de faire l’élection en fonction des besoins des Kentuckiens.

“Cette campagne ne concernera pas les personnalités nationales”, a déclaré Beshear lors d’une interview mercredi avec l’Associated Press au Capitole de l’État. « Il ne s’agira pas d’autres chiffres. Il s’agira des habitants du Kentucky.

“Donc, vous ne devriez pas vous attendre à ce que je fasse venir quelqu’un, qu’il soit populaire ou non dans le Kentucky”, a-t-il ajouté. « Je suis prêt à courir sur mon record. Je suis prêt à courir sur ma relation avec les habitants du Kentucky.

Beshear cherche un deuxième mandat sur une plate-forme mise en évidence par son bilan de développement économique et son soutien à l’élargissement des soins de santé et à l’éducation publique – y compris une rémunération plus élevée des enseignants. Le porte-parole de la Governors Association, Sam Newton, a déclaré cette semaine que l’organisation était “prête à faire tout ce qui est nécessaire pour faire le travail” pour aider Beshear à obtenir un second mandat.

Se plonger dans la politique nationale est une question délicate pour les démocrates candidats à un poste dans tout l’État du Kentucky, mais Beshear a critiqué sans ambages l’actuel et l’ancien président.

Il a réprimandé Trump pour avoir dîné avec un nationaliste blanc et a déclaré que les dirigeants de tous les horizons politiques partagent la responsabilité de dénoncer la menace de violence politique. C’était une rare réprimande publique de l’ex-président par le gouverneur de l’État rouge.

“Donald Trump ne devrait jamais dîner avec un nationaliste blanc, jamais”, a déclaré Beshear.

Trump a porté le Kentucky par des marges déséquilibrées lors des élections présidentielles de 2016 et 2020, et Beshear a évité de parler du président républicain en 2019, lorsque Beshear a évincé de justesse le gouverneur du GOP Matt Bevin. Beshear a déclaré mercredi que Trump – qui a lancé sa troisième campagne pour la Maison Blanche – a un “rôle important” à jouer en tant qu’ancien président.

« Et je pense que tout le monde aimerait… le voir le faire de la bonne manière », a déclaré le gouverneur. «Le président Trump a encore tellement de gens qui se tournent vers lui, surtout ici dans le Kentucky. Il a l’opportunité d’être un modèle, d’être le meilleur d’entre nous.

Le procureur général républicain Daniel Cameron, dont la candidature au poste de gouverneur a été approuvée par Trump, a procédé avec prudence lorsqu’il a été interrogé sur le dîner de Trump avec Nick Fuentes, un militant d’extrême droite qui a utilisé sa plateforme en ligne pour cracher une rhétorique antisémite et nationaliste blanche.

“Je ne sais pas avec qui le président dîne”, a déclaré Cameron la semaine dernière.

Dans son interview, Beshear a dénoncé la menace de violence politique. Le gouverneur a eu son propre contact avec les risques associés au service public, lorsque des manifestants armés se sont rassemblés près du domicile de sa famille et l’ont pendu en effigie en 2020, l’effigie a été placée dans un arbre près du Capitole de l’État lors d’un rassemblement de protestation pour la défense des droits constitutionnels , y compris le droit de porter des armes. Le rassemblement s’est transformé en une protestation contre les restrictions liées aux coronavirus et l’administration de Beshear.

“La violence politique est réelle”, a déclaré Beshear dans l’interview. “C’est inadmissible. C’est une menace pour la démocratie, et cela devrait être dénoncé par chaque agent public à chaque fois.

“Il n’y a pas de place dans notre démocratie – qui est basée sur des freins et contrepoids, qui sont basés sur le désaccord et l’accord final – pour que les différences d’opinion deviennent violentes.”

Beshear a donné une critique mitigée lorsqu’on l’a interrogé sur les performances professionnelles de Biden. Le président démocrate était aux côtés du gouverneur pour visiter les régions du Kentucky frappées par des tornades et des inondations au cours de l’année écoulée.

“Il y a des choses qui, je pense, ont été bien faites, et il y a des choses que j’aurais aimé faire mieux”, a déclaré le gouverneur.

Beshear a félicité Biden pour son énorme contrat d’infrastructure et pour ses efforts pour aider le Kentucky à se remettre des tornades et des inondations. Mais le gouverneur a adopté un ton beaucoup plus vif avec les responsables fédéraux des urgences, les incitant à faire plus pour les victimes à la suite des inondations catastrophiques qui ont frappé l’est du Kentucky cet été.

“Certes, j’aimerais voir la FEMA faire mieux pour notre peuple”, a déclaré le gouverneur mercredi. “Maintenant, c’était un problème avant que le président ne prenne ses fonctions. La FEMA dit “non” bien trop souvent. Et ils disent “oui” bien trop peu et en trop peu de quantités. Cela dit, nous avons été en mesure de transformer cette agence de manière très importante. »

Beshear, 45 ans, fils de l’ancien gouverneur à deux mandats Steve Beshear, a remporté deux élections à l’échelle de l’État, pour le procureur général en 2015 et pour le gouverneur en 2019. Son stock politique national continuera d’augmenter s’il est réélu l’année prochaine, mais il a repoussé une question quant à savoir s’il pourrait un jour se présenter à la présidence, affirmant qu’il se concentrait sur son travail de gouverneur.

Il a déclaré que les investissements privés et la création d’emplois records dans l’État créaient “un avenir pour toutes les autres générations de Kentuckiens dont aucun d’entre nous n’aurait jamais pu rêver”.

“C’est une chose assez étonnante”, a-t-il déclaré. “Et c’est ce que je veux faire.”

Bruce Schreiner, Associated Press