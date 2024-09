Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, signe un décret interdisant la thérapie de conversion

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a signé mercredi un décret interdisant la pratique scientifiquement discréditée de la soi-disant thérapie de conversion sur les mineurs dans l’État.

L’État rejoint désormais 23 autres où le traitement de santé mentale démystifié, qui vise à changer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des personnes LGBTQ, est interdit aux mineurs, selon le Groupe de réflexion LGBTQ Movement Advancement ProjectLe décret exécutif est entré en vigueur immédiatement.

« Le Kentucky ne peut pas atteindre son plein potentiel s’il n’est pas exempt de discrimination de la part ou à l’encontre de tout citoyen – à moins que tous nos citoyens ne se sentent les bienvenus dans nos espaces, libres de barrières injustes et soutenus pour être eux-mêmes », a déclaré Beshear, un démocrate. a déclaré dans un communiqué« La thérapie de conversion n’a aucun fondement médical ou scientifique et peut causer des dommages importants à long terme à nos enfants, notamment une augmentation des taux de suicide et de dépression. Il s’agit de protéger nos jeunes d’une pratique inhumaine qui leur fait du mal. »

Les défenseurs des droits des personnes LGBTQ dénoncent ce traitement controversé depuis des années, citant des recherches qui montrent La thérapie de conversion peut augmenter les risques de problèmes de santé mentale.

Selon une enquête réalisée en 2023 auprès de plus de 28 000 Américains homosexuels âgés de 13 à 24 ans, jusqu’à 15 % des jeunes LGBTQ ont été soumis ou menacés de thérapie de conversion. Le projet Trevorun groupe de défense qui vise à prévenir le suicide chez les jeunes LGBTQ. La même enquête, citée par le bureau du gouverneur dans sa déclaration, a révélé que 54 % des jeunes LGBTQ qui ont tenté de se suicider au cours de l’année précédente ont été menacés ou soumis à une thérapie de conversion.

Les défenseurs du Trevor Project ont salué la signature de la mesure par le gouverneur.

« En tant que fière personne homosexuelle ayant grandi dans le Kentucky, je suis ravie de voir le gouverneur prendre des mesures pour protéger les jeunes LGBTQ+ des thérapies de conversion – une pratique abusive qui a fait du mal à trop d’entre nous, pendant trop longtemps, dans tout le Commonwealth », a déclaré Tanner Mobley, responsable des campagnes de plaidoyer et de thérapie de conversion au sein du Trevor Project, dans un communiqué.

Le décret de Beshear intervient alors qu’un nombre historique de projets de loi anti-LGBTQ ont été introduits dans les assemblées législatives des États à travers le pays cette année. Les législateurs des États ont examiné 530 mesures anti-LGBTQ cette année, selon un rapport Décompte de l’Union américaine pour les libertés civiles.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez le 988 pour joindre la ligne d’assistance téléphonique Suicide and Crisis Lifeline. Vous pouvez également appeler le réseau, anciennement connu sous le nom de National Suicide Prevention Lifeline, au 800-273-8255envoyez HOME au 741741 ou visitez SpeakingOfSuicide.com/resources pour des ressources supplémentaires.

