Le gouverneur du Kansas salue le vote sur l’avortement mais se concentre sur l’économie

TOPEKA, Kan. (AP) – La gouverneure démocrate Laura Kelly n’a pas perdu de temps après une victoire décisive au Kansas pour le droit à l’avortement avant d’envoyer un e-mail de collecte de fonds national avertissant que l’accès à la procédure serait “sur le billot” si son parti le faisait pas gagné aux élections de novembre.

Mais son message aux électeurs en général alors qu’elle se dirige vers la campagne d’automne est radicalement différent, même si les démocrates d’autres États soulignent que l’accès à l’avortement est un problème.

Quelques jours après son e-mail de collecte de fonds lié à l’avortement, l’équipe de Kelly a suggéré qu’elle concentrerait sa campagne de réélection sur les finances désormais saines de l’État, le financement solide des écoles publiques et les promesses très médiatisées des entreprises de créer des emplois.

Les démocrates sont divisés quant à savoir si c’est la meilleure stratégie dans une course difficile contre le républicain Derek Schmidt, le procureur général de l’État pour trois mandats. Kelly doit encore convaincre certains indépendants et républicains modérés dans son état solidement rouge, et bien que l’accès à l’avortement puisse attirer les électeurs centristes et stimuler la participation, c’est l’économie – et le pincement à l’épicerie de l’inflation – qui reste une grande préoccupation pour eux .

“Elle doit attirer des gens de toutes sortes de régions”, a déclaré Joan Wagnon, ancienne maire de Topeka, législatrice de l’État et présidente du parti démocrate du Kansas. Alors que Kelly peut utiliser l’avortement comme un problème à son avantage, Wagnon a déclaré: “Je ne pense pas que ce soit la pièce maîtresse de sa campagne.”

Les électeurs du 2 août ont rejeté à une écrasante majorité une proposition d’amendement à la Constitution du Kansas qui aurait supprimé la protection du droit à l’avortement. Il s’agissait du premier référendum d’État sur l’avortement depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade en juin.

L’approche de Kelly à l’approche des élections générales contraste avec la façon dont les gouverneurs démocrates. Tony Evers dans le Wisconsin et Gretchen Whitmer dans le Michigan ont placé le soutien au droit à l’avortement au cœur de leurs campagnes de réélection. Dans l’Ohio, la candidate démocrate Nan Whaley insiste sur le problème dans sa course contre le gouverneur républicain anti-avortement Mike DeWine.

Certains démocrates pensent que Kelly rate une occasion si elle ne suit pas son exemple.

“La seule façon d’inspirer les jeunes électeurs, dont Laura Kelly a besoin, est de leur faire sentir que vous comprenez les problèmes qui les préoccupent en ce moment”, a déclaré Christopher Reeves, un militant de la banlieue de Kansas City, consultant et ancien Comité national démocrate. membre. “Et le problème qui les préoccupe, en particulier les jeunes électrices, c’est l’avortement.”

En remportant son premier mandat en 2018 d’environ 5 points de pourcentage, Kelly a séduit les électeurs républicains indépendants et modérés en se présentant comme une dirigeante bipartite de bon sens.

Mais elle se présentait également dans une bonne année pour les démocrates – ils ont retrouvé une majorité à la Chambre des États-Unis – et contre le conservateur Kris Kobach, qui a plaidé pour des politiques d’immigration strictes en tant que principal partisan du président de l’époque, Donald Trump.

La position de Kelly sur le droit à l’avortement a amené Stephan Simmons, un recruteur de l’enseignement supérieur de 25 ans, fermement dans son camp pour novembre. Une fois qu’un républicain conservateur est devenu un électeur non affilié, il est devenu démocrate peu de temps avant les élections du 2 août.

Il s’est assuré de revenir à Kansas City après un voyage d’affaires à temps pour se rendre dans sa ville natale de Wichita pour voter en personne. En cours de route, il a ramassé un ami, Hunter Picard, afin que Picard puisse voter à Rose Hill, au sud-est de Wichita. Picard, un chimiste de 25 ans travaillant à Lawrence, n’est pas affilié.

Tous deux ont dit avoir pensé à leurs sœurs avant de voter contre l’amendement proposé. Mais Picard a déclaré qu’il n’avait pas décidé comment il voterait lors de la course au poste de gouverneur en novembre.

Mandi Hunter, un avocat immobilier de 46 ans de la banlieue de Kansas City à Leawood, est un modéré du GOP autoproclamé qui a voté contre l’amendement constitutionnel proposé. Elle aussi a déclaré qu’elle était indécise quant à son vote en novembre, bien qu’elle ait noté qu’il y aura plus qu’un simple avortement sur le bulletin de vote.

“Ils ne peuvent pas ignorer les autres problèmes”, a déclaré Hunter.

Certains républicains pensent que les électeurs resteront beaucoup plus concentrés sur l’économie que sur l’avortement. Kelly fait campagne comme si elle était d’accord, organisant une tournée «Prosperity on the Plains» pour promouvoir les efforts de développement des affaires de son administration.

La porte-parole de la campagne Kelly, Madison Andrus, a abordé les questions économiques et éducatives lorsqu’on lui a demandé plus de détails sur la position du gouverneur sur l’avortement. La campagne ne dirait pas si Kelly veut plus d’accès à l’avortement que ce qui est autorisé actuellement, l’État interdisant la plupart des avortements à la 22e semaine de grossesse et imposant d’autres exigences telles qu’une période d’attente de 24 heures.

Le personnel de Kelly n’a pas rendu le gouverneur disponible pour discuter de sa campagne, mais a fourni une déclaration en son nom à l’Associated Press.

«Le vote du 2 août montre que le Kansans veut que son gouvernement se concentre sur des choses comme l’économie et les écoles – et n’intervienne pas dans les décisions médicales privées. Maintenant que les électeurs se sont exprimés clairement, le gouverneur Kelly restera concentré sur le rapprochement des deux parties pour obtenir des résultats – un budget équilibré, une réduction des impôts, le financement intégral des écoles et l’attraction de nouvelles entreprises dans l’État », a déclaré la porte-parole de la campagne, Lauren Fitzgerald.

Schmidt, qui a soutenu le changement constitutionnel proposé, a déclaré dans une déclaration postélectorale qu’il n’avait jamais « plaidé pour une interdiction » de l’avortement. Il a dit qu’il soutenait le fait d’autoriser les avortements pour sauver la vie d’une femme, dans les cas de viol et d’inceste et lorsqu’un fœtus a une condition “qui rend impossible la survie en dehors de l’utérus”.

Jeudi, Schmidt a déclaré que le résultat du référendum devait être “respecté”. Il a déclaré qu’il ne plaiderait pas pour de nouvelles lois plus strictes sur l’avortement, mais qu’il se concentrerait plutôt sur l’application de ce qui est déjà dans les livres.

Certains agents politiques et sondeurs plaident pour une lecture étroite du vote du Kansas, comme une opposition à une interdiction ou à une interdiction quasi totale plutôt qu’un soutien inconditionnel à l’avortement en toutes circonstances.

Un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research en juillet a révélé que si une majorité de personnes aux États-Unis souhaitaient que le Congrès adopte une loi garantissant l’accès à l’avortement dans tout le pays, un tiers seulement ont déclaré qu’un État devrait généralement autoriser les avortements à 24 semaines. . Un peu plus de la moitié autoriseraient des avortements à 15 semaines.

Charles Franklin, directeur du sondage de la faculté de droit de l’Université Marquette, a déclaré que les démocrates devraient se présenter contre de sévères restrictions à l’avortement. “Le défi est”, a-t-il dit, “comment faites-vous cela sans avoir l’air d’être pour des droits illimités à l’avortement?”

Pat McPherron, un sondeur du GOP d’Oklahoma City qui travaille pour le sénateur américain Jerry Moran, R-Kan., A déclaré qu’il s’attend à ce que l’avortement devienne un problème.

“C’est une question à laquelle les électeurs pensent qu’elle a été posée et qu’elle a répondu”, a-t-il déclaré. « Les électeurs passent à autre chose.

Les partisans du droit à l’avortement ont reconnu qu’ils essayaient toujours de comprendre comment garder leurs électeurs sous tension jusqu’en novembre.

“Franchement, c’est notre travail de nous assurer qu’ils ne bougent pas”, a déclaré Susan Osborne, l’une des dirigeantes de Women for Kansas, un groupe de défense non partisan qui s’est opposé à l’amendement proposé. “Ce fut le début du voyage pour nous.”

Les rédacteurs d’Associated Press Sara Burnett à Chicago et Hannah Fingerhut à Washington ont contribué à ce rapport.

