Le gouverneur du Kansas cherche à reprendre le contrôle du débat sur l’éducation

OVERLAND PARK, Kan. (AP) – Le gouverneur démocrate du Kansas tente de reprendre le contrôle du débat sur l’éducation dans une course difficile à la réélection, en essayant de retrouver son objectif préféré sur les hausses des dépenses des écoles publiques pendant son mandat après les attaques républicaines contre les athlètes transgenres et ce qui est enseigné dans les salles de classe,

La gouverneure Laura Kelly a cherché mercredi à présenter le challenger républicain Derek Schmidt, le procureur général de l’État pour trois mandats, comme une menace pour le financement adéquat des écoles publiques lors de leur deuxième et dernier débat. Kelly s’est présentée comme “la gouverneure de l’éducation” pour son soutien à l’augmentation des dépenses d’éducation.

Mais Schmidt a mis l’accent sur ce qu’il appelle les droits des parents, ou sur la possibilité pour les parents de contester le matériel scolaire et de chercher à retirer les livres qu’ils trouvent répréhensibles des bibliothèques, un problème clé. L’approche de Schmidt rappelle une stratégie qui a aidé le républicain Glenn Youngkin à gagner les parents de banlieue et à triompher dans la course au gouverneur de 2021 dans une Virginie normalement bleue. Il martèle également le titulaire, affirmant que Kelly a autorisé les élèves à être «exclus des écoles» pendant des mois pendant la pandémie de coronavirus.

Kelly, une cible du GOP national, s’attribue le mérite du fait que le Kansas a augmenté suffisamment ses dépenses dans les écoles K-12 pour satisfaire plusieurs décisions de la Cour suprême de l’État dans le cadre d’un procès intenté contre l’État en 2010. Schmidt a déclaré qu’en tant que gouverneur, il veillerait à ce que l’État continue de dépenser suffisamment d’argent, mais en tant que procureur général, il a défendu les anciennes lois républicaines sur le financement des écoles que le tribunal a déclarées insuffisantes en vertu de la Constitution du Kansas.

“Vous savez, j’ai du mal à être sermonné par vous sur les écoles publiques”, a déclaré Kelly à Schmidt lors de leur débat dans la banlieue de Kansas City, parrainé par l’association locale des avocats.

Kelly a tenté de lier Schmidt à l’ancien gouverneur du GOP Sam Brownback, qui a lancé une expérience notoire à l’échelle nationale de réduction des impôts sur le revenu de l’État en 2012-2013, suivie de déficits budgétaires importants et persistants. La majeure partie de l’expérience a été abrogée en 2017 et les finances de l’État se sont considérablement améliorées depuis.

Schmidt s’est moqué de la tentative de Kelly de le dépeindre comme un clone de Brownback, en disant: “Le gouverneur a une obsession malsaine pour son prédécesseur.”

Dans un large débat, Schmidt a également adouci son opposition précédente à la légalisation de la marijuana à des fins médicales, affirmant qu’un large soutien du public le conduirait à soutenir une loi de légalisation étroite. Kelly soutient la marijuana médicale.

Schmidt, qui a soutenu une proposition d’amendement anti-avortement à la Constitution du Kansas que les électeurs ont rejetée de manière décisive en août, a défié Kelly de nommer une restriction qu’elle soutiendrait. Elle ne l’a pas fait, disant seulement : « Les femmes devraient avoir une autonomie corporelle égale à celle des hommes.

Mais l’éducation et le financement des écoles sont des problèmes importants, en particulier dans les banlieues riches en votes de Kansas City qui ont utilisé des écoles publiques solides pour alimenter la croissance économique et démographique.

L’Association des gouverneurs républicains a tenté de saper l’appel de Kelly au milieu avec des publicités télévisées l’attaquant pour avoir opposé son veto à deux propositions visant à interdire les athlètes transgenres des équipes sportives des écoles et des collèges de filles et de femmes. Kelly a ensuite diffusé une publicité dans laquelle elle a déclaré qu’elle ne soutenait pas les hommes jouant le genre de filles, ce qui a conduit les républicains à accuser qu’elle mentait à propos de son dossier. Elle a répété cette déclaration mercredi, affirmant que les instances sportives peuvent gérer de tels cas.

Schmidt a également critiqué Kelly’s pour avoir fermé des bâtiments scolaires au cours des deux derniers mois de l’année scolaire 2019-2020 pour contrôler la propagation du COVID-19. Il a également attaqué son veto à une proposition de “déclaration des droits des parents” qui aurait permis aux parents de contester plus facilement le matériel scolaire et de chercher à retirer les livres qu’ils trouvent répréhensibles des bibliothèques, tels que les romans sur le thème LGBTQ.

Schmidt a promis de signer une telle mesure et des restrictions sur les athlètes transgenres dans les 100 jours suivant sa prise de fonction. “Nous pouvons avoir un État qui soutient fermement l’éducation publique – et donne la priorité aux parents et aux élèves”, a déclaré Schmidt dans son discours de clôture.

Les enseignants, les groupes d’éducation et les démocrates soutiennent que les parents peuvent déjà s’opposer au matériel scolaire et aux livres de bibliothèque. Et les alliés de Kelly ont tenu une conférence de presse la semaine dernière à Topeka pour changer la conversation en remettant en question le dossier de Schmidt sur le financement des écoles.

Lorsque Brownback était gouverneur, l’aide de base de l’État par élève aux écoles locales est restée presque stable pendant cinq ans, à partir de 2012-2013, alors même que ses dépenses totales ont légèrement augmenté pour couvrir d’autres dépenses, y compris les pensions des enseignants. Sous Kelly, les dépenses ont augmenté presque deux fois plus vite que sous ses prédécesseurs républicains.

L’augmentation des dépenses avant l’entrée en fonction de Kelly en janvier 2019 a été forcée par les décisions de la Cour suprême du Kansas – le tribunal ayant rejeté à plusieurs reprises les arguments du bureau de Schmidt selon lesquels les législateurs en faisaient assez pour remplir leur obligation en vertu de la constitution de l’État de financer une éducation appropriée pour chaque enfant.

“Tout le monde se souvient à quoi ressemblait l’État il y a quatre ans”, a déclaré Kelly.

