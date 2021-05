Le gouverneur du GOP de Virginie-Occidentale exhorte les jeunes à l’obtenir

Le gouverneur de Virginie-Occidentale, Jim Justice, a imploré lundi les jeunes Américains de recevoir le vaccin Covid, affirmant à CNBC qu’il était essentiel d’aider le pays à surmonter la pandémie dévastatrice de coronavirus.

Les commentaires de la justice sur « Squawk on the Street » sont intervenus une semaine après le gouverneur républicain a annoncé une initiative pour donner des bons d’épargne de 100 $ aux résidents de Virginie-Occidentale âgés de 16 à 35 ans qui reçoivent le vaccin Covid.

«Maintenant, ce que nous savons, c’est que nos jeunes ont une réelle réticence à s’engager parce qu’ils pensent qu’ils sont invincibles», a déclaré Justice. Alors qu’ils font face à un risque de décès plus faible que les personnes plus âgées, A déclaré Justice, les jeunes se sont avérés être « d’énormes transmetteurs de cela, et en intensifiant leur action, ils vont aussi sauver beaucoup de vies ».

Près de 83% des résidents américains âgés de 65 ans et plus ont maintenant reçu au moins une dose de vaccin Covid, selon le CDC. Environ 80% de tous les décès de Covid aux États-Unis ont été dans ce groupe d’âge.

Les Américains plus âgés, compte tenu de leur vulnérabilité à la maladie, ont été parmi ceux qui ont reçu un accès prioritaire au vaccin après que les régulateurs américains ont accordé une autorisation d’utilisation d’urgence à la fin de l’année dernière. Les vaccins à deux doses de Pfizer et Moderna ont obtenu une autorisation limitée en décembre, tandis que le vaccin à injection unique de Johnson & Johnson a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence à la fin du mois de février.

Environ 35% des résidents américains âgés de 18 à 29 ans – qui sont généralement les Américains les plus récemment devenus éligibles – ont maintenant reçu au moins une dose de vaccin Covid, D’après le CDC. Près de 45% des Américains âgés de 30 à 39 ans ont eu au moins une injection de Covid, selon les données du CDC.

Au début de la campagne de vaccination, la Virginie-Occidentale était l’un des principaux États pour l’administration de vaccins aux résidents, mais son rythme a ralenti à mesure que des groupes plus larges de personnes se sont qualifiés. Le 22 mars, Virginie-Occidentale ouvert l’admissibilité aux vaccins pour les 16 ans et plus.

«À un moment donné, tous les États se heurteront à un mur, et c’est là que nous en sommes actuellement», a déclaré Justice.