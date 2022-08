Le gouverneur du GOP de l’Arizona, soutenu par Trump, espère que Kari Lake remporte les projets primaires et NBC

L’ancienne présentatrice de nouvelles locales Kari Lake remportera la primaire du gouverneur républicain de l’Arizona, les projets NBC News, remportant une autre victoire pour le groupe de candidats approuvé par l’ancien président Donald Trump.

Lake se qualifiera pour les élections générales, où elle affrontera la démocrate Katie Hobbs, actuellement secrétaire d’État de l’Arizona.

La course pour succéder au gouverneur républicain à durée limitée Doug Ducey a attiré l’attention nationale alors que Lake, un loyaliste de Trump qui a répandu à plusieurs reprises de fausses affirmations selon lesquelles la victoire électorale du président Joe Biden en 2020 avait été volée, est apparu dans les sondages comme le favori du GOP.

La primaire du gouverneur reflète une plus grande lutte de pouvoir au sein du Parti républicain entre des conservateurs prétendument plus traditionnels et des partisans du populisme d’extrême droite de Trump. Ces deux factions ont souvent divergé sur la question des élections de 2020, qui, selon Trump, ont toujours été truquées contre lui par une fraude électorale généralisée.

Trump avait fustigé Ducey après que le gouverneur a certifié les 11 votes électoraux de l’Arizona pour Biden. L’État du Grand Canyon était l’un des nombreux États swing clés essentiels à la victoire de Biden sur Trump en 2020.

Ducey avait approuvé un autre candidat primaire républicain, Karrin Taylor Robson, pour le siège du gouverneur. Le vice-président Mike Pence, vilipendé par Trump et ses alliés parce qu’il a refusé de rejeter les votes électoraux des États clés pour le président le 6 janvier 2021, a a également approuvé Robson.

Lake a mené Robson dans les sondages les plus récents de la course, selon des sondages compilés par RealClearPolitics. Mais les démocrates auraient a cherché à ternir la candidature de Robson dans un pari apparent que Lake, comme d’autres candidats républicains perçus comme des extrémistesaura moins de chance au général.