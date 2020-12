La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, qui est devenue Mme Sweden des États-Unis en refusant d’imposer des verrouillages Covid-19, a confronté ses critiques des médias en soulignant le nombre croissant de cas dans les États qui ont fait la «bonne» chose.

Dans un post assez peu orthodoxe pour le fil d’un gouverneur, Noem a tweeté « Graphiques que les médias ne partageront pas avec vous » jeudi. Les captures d’écran des données accessibles au public via Google montrent une augmentation des infections à Covid-19 à New York et en Californie – des États qui ont imposé certaines des restrictions les plus strictes du pays aux entreprises et aux résidents pour arrêter la propagation du virus. Noem a alors apparemment suggéré que les statistiques prouvaient que les mesures strictes ne fonctionnaient pas.

«La Californie et New York ont ​​verrouillé, fermé des entreprises et mandaté des masques» Dit Noem. «Ils ont fait la« bonne »chose. Et pourtant, les cas grimpent.

Graphiques que les médias ne partageront pas avec vous. La Californie et New York ont ​​verrouillé, fermé des entreprises et mandaté des masques. Ils ont fait le "droite" chose. Et les cas TOUJOURS grimpent. pic.twitter.com/pk1VtJ6075 – Gouverneur Kristi Noem (@govkristinoem) 10 décembre 2020

Le Dakota du Sud a connu sa propre augmentation des cas plus tôt cet automne, atteignant un sommet au début de novembre. Les décès et hospitalisations de Covid-19 dans l’État ont également augmenté en octobre et novembre, mais sont en baisse depuis la semaine dernière.

Noem a été la cible de critiques des médias grand public après avoir refusé de promulguer les mêmes restrictions Covid-19 qui ont tué des entreprises et enfreint les libertés personnelles aux États-Unis et dans le monde. La plupart des gouvernements ont déclaré que de telles mesures sont nécessaires pour sauver des vies et éviter que le système de santé ne soit submergé.

Dans le même temps, la position du gouverneur républicain a suscité un soutien féroce, un adepte lui disant jeudi qu’elle était attaquée pour «Fournir les données les plus précieuses sur la façon dont tout ce qu’ils font est un placebo. S’ils peuvent vous forcer à appliquer l’une de leurs règles, ils éliminent les données indiquant qu’ils ont tort. »

Ils continuent de vous attaquer parce que vous fournissez les données les plus précieuses sur la façon dont tout ce qu’ils font est un placebo. S’ils peuvent vous forcer à adopter l’une de leurs règles, ils éliminent les données indiquant qu’ils ont tort. – Ryan Lawrence (@RyanOfKalamazoo) 10 décembre 2020

Il n’est donc pas étonnant que le tweet de Noem ait également touché une corde sensible auprès des partisans de mesures d’atténuation strictes. Un de ces observateurs a répondu à Noem en tweetant un graphique montrant que pour une période récente de sept jours, le Dakota du Sud avait le taux de mortalité par habitant Covid-19 le plus élevé aux États-Unis.

Je peux faire ça aussi! Le problème avec votre graphique est qu’il inclut toute la pandémie. Début mars, nous savions peu de choses sur ce qui pouvait aider à sauver des vies – alors que NY et NJ souffraient. Maintenant, on sait ce qui fonctionne et SD refuse d’agir. Données RÉCENTES ci-dessous. pic.twitter.com/84cORElKcS – Boyce Way (@Boyce_Way) 10 décembre 2020

Pourtant, sur la durée de la pandémie, le Dakota du Sud se classe neuvième au niveau national pour le nombre de décès par habitant, et son taux de mortalité est jusqu’à présent 33% inférieur à celui du New Jersey et 25% inférieur à celui de New York.

L’approche de Noem consistant à laisser les citoyens décider de leurs propres précautions sanitaires n’est pas nouvelle.«Nous parlons du rôle du gouvernement dans une situation comme celle-ci face à une pandémie», elle a dit aux journalistes en juin lors d’une discussion sur les mandats de masque. «À ce stade, franchement, je suis de plus en plus préoccupé par la façon dont les voisins traitent les voisins.»

Le gouverneur a fait valoir ses arguments Covid-19 toute la semaine, à commencer par un article d’opinion du Wall Street Journal lundi dans lequel elle a défendu sa stratégie consistant à fournir des informations sur la pandémie aux citoyens et à leur demander d’assumer personnellement la responsabilité de leur santé. Elle a déclaré que les gouvernements doivent équilibrer les politiques Covid-19 en tenant compte de la santé physique, mentale et émotionnelle des gens, ainsi que de leurs moyens de subsistance économiques et de leurs libertés personnelles.

Noem a suggéré que les médias l’a mal attaquéecomme mal informé, imprudent et un Covid-19 « denier, » affirmant que les données montrent que les États soumis à des restrictions sévères n’ont pas fait mieux: «Alors que nous continuons à voir des pics se déplacer dans tout le pays, l’évolution du virus ne semble pas être quantifiable différemment dans les États qui, selon les médias, ont tout bien fait.»

Ce point a de nouveau été perdu pour ses critiques, tels que le professeur de biologie Carl Bergstrom, qui a fait valoir que le Dakota du Sud est «Souffrir terriblement» car Noem refuse de mettre en œuvre « des mesures de contrôle. » Il n’a toutefois fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles les États soumis à des restrictions strictes souffrent également.

Le Dakota du Sud souffre terriblement de Covid en ce moment, et le refus du gouverneur Noem de soutenir les mesures de contrôle a contribué de manière substantielle. Dans aujourd’hui @WSJ elle a publié un éditorial affirmant que son état va bien. C’est faux.https: //t.co/1B5DHTa0YJ – Carl T. Bergstrom (@CT_Bergstrom) 9 décembre 2020

Noem y était de retour mardi, tweetant que les médias avaient ignoré les pics de Covid-19 dans les États qui ont dévasté leurs économies avec des mesures de verrouillage. Elle a ajouté dans un autre tweet que contrairement à ses pairs d’autres États, elle ne fait pas face à un déficit budgétaire massif provoqué par les politiques de pandémie. Le Dakota du Sud avait un taux de chômage de 3,6% en octobre, contre 6,9% à l’échelle nationale.

«Nous n’avons pas fermé d’entreprises ni fermé d’églises», Dit Noem. «En fait, notre État n’a même jamais défini ce qu’est une« entreprise essentielle ». Ce n’est tout simplement pas le rôle du gouvernement.

