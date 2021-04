Le gouverneur du Dakota du Sud poursuit l’administrateur de Biden pour avoir bloqué des feux d’artifice au mont. Rushmore – RT USA Actualités

La gouverneure républicaine du Dakota du Sud, Kristi Noem, poursuit l’administration Biden après qu’une demande a été refusée d’autoriser des feux d’artifice au mont Rushmore le jour de l’indépendance, apparemment pour des raisons de sécurité.

Le porte-parole de Noem, Ian Fury, a confirmé que la plainte avait été déposée vendredi après que Fox News l’ait initialement signalé.

«Le mont Rushmore est le meilleur endroit pour célébrer l’anniversaire de l’Amérique et tout ce qui rend notre pays spécial,» le costume lit. « Nous demandons au tribunal d’interdire le refus du ministère de l’Intérieur (DOI) du permis de feux d’artifice et de lui ordonner de délivrer un permis pour l’événement dans les plus brefs délais. »

Les services des parcs nationaux (NPS) ont rejeté une demande de célébration le mois dernier, invoquant des problèmes de santé liés à Covid-19, ainsi que des manifestations de tribus amérindiennes.





«Les risques potentiels pour le parc lui-même et pour la santé et la sécurité des employés et des visiteurs associés à la démonstration de feux d’artifice continuent d’être une préoccupation et sont toujours en cours d’évaluation à la suite de l’événement de 2020», Le directeur régional du NPS, Herbert Frost, a déclaré lors du refus initial de la demande. «De plus, les nombreux partenaires tribaux du parc s’opposent expressément aux feux d’artifice au Mémorial.»

Noem a rejeté les inquiétudes et a déclaré que les responsables n’avaient pas fourni de «Explication significative» pourquoi la célébration ne peut avoir lieu. Une célébration de feu d’artifice a eu lieu l’année dernière pour la première fois depuis 2009, après avoir été annulée en raison de problèmes d’incendie de forêt. L’ancien président Donald Trump a assisté à l’événement à l’époque, et Noem accuse l’administration actuelle de « Renier » sur le «Pluriannuel» accord pour ramener le feu d’artifice.

Noem a d’abord annoncé son intention de déposer sa plainte en prononçant un discours cette semaine au club Rotary de Watertown. Elle a accusé l’administration actuelle d’avoir annulé l’événement pour « politique » raisons et a déclaré qu’un procès est le seul « remède » elle a.

«Après nous avoir dit qu’ils« feraient demi-tour », l’administration Biden n’a pas répondu à notre demande de respecter le protocole d’accord entre l’État du Dakota du Sud et le service des parcs nationaux pour organiser une célébration nationale et un feu d’artifice sûrs et responsables, « Noem a tweeté vendredi à propos du procès.

Après nous avoir dit qu’ils «feraient demi-tour», l’administration Biden n’a pas répondu à notre demande de respecter le protocole d’accord entre l’État du Dakota du Sud et le service des parcs nationaux pour organiser une célébration nationale sûre et responsable et un spectacle de feux d’artifice. (2 /) – Gouverneur Kristi Noem (@govkristinoem) 30 avril 2021

Beaucoup ont critiqué l’événement auquel Trump était présent, notant que certains présents avaient bafoué les directives de port de masque et de distanciation sociale, mais Noem affirme que la recherche des contacts depuis lors n’a pas été en mesure de trouver un seul cas Covid-19 provoqué par le rassemblement.

