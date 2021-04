Le Dakota du Sud est devenu le dernier État à interdire officiellement les passeports vaccinaux, le gouverneur républicain Kristi Noem les condamnant comme «non américains» et restreignant la liberté.

Dans un déclaration mercredi, Noem a annoncé qu’elle avait signé un décret interdisant «Institué par le gouvernement» passeports vaccinaux dans tout le Dakota du Sud.

«Depuis le début de la pandémie de COVID, nous avons fourni aux Dakotans du Sud des données scientifiques, des faits et des données à jour, puis nous leur avons fait confiance pour prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes et leurs proches». a déclaré Noem, affirmant que le Dakota du Sud est « plus forte » pour avoir résisté aux mandats du gouvernement pendant la pandémie.





«J’encourage tous les Dakotans du Sud à se faire vacciner contre le COVID-19, mais nous n’allons pas imposer une telle activité. Et nous n’allons pas restreindre la liberté avec des politiques non américaines comme les passeports vaccinaux ». continua-t-elle, avant de conclure que le peuple régnera « sous Dieu » aussi longtemps qu’elle est gouverneur.

Selon le décret, non «Un organisme d’État, un département, un conseil d’administration, une commission ou une autre entité de l’exécutif ou un fonctionnaire sous le contrôle direct du gouverneur exigera qu’une personne présente un passeport vaccinal contre le COVID-19» pour entrer dans un bâtiment gouvernemental ou faire des affaires avec l’État. Aucune agence, commission ou gouvernement local ne devrait non plus ordonner à une entreprise privée de rendre obligatoire les passeports vaccinaux, a déclaré le décret.

Le Dakota du Sud rejoint plusieurs autres États, dont la Floride, le Texas, l’Arizona, l’Idaho et l’Utah, qui ont également interdit les passeports vaccinaux obligatoires.

Bien que certains États autorisent les entreprises privées à mettre en œuvre leurs propres exigences en matière de vaccins pour leurs clients, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a publié son propre décret interdisant aux entreprises de demander aux clients leur statut vaccinal plus tôt ce mois-ci.

DeSantis a fait valoir que les passeports vaccinaux «Créerait deux classes de citoyens», et qu’une interdiction totale est « Nécessaire pour protéger les droits fondamentaux et les privilèges des Floridiens et la libre circulation du commerce au sein de l’État. »

New York et Hawaï ont tous deux décidé de lancer un système de passeport pour les vaccins, tandis qu’au niveau international, Israël a mis en œuvre son propre système en mars. Le Royaume-Uni prévoit également d’introduire des passeports vaccinaux dans les mois à venir, malgré les critiques et une pétition contre l’idée qui a recueilli près de 350 000 signatures.





