Le gouverneur du Dakota du Nord signe une loi protégeant les adoptions tribales

Le gouverneur républicain du Dakota du Nord, Doug Burgum, a signé un projet de loi visant à protéger les cultures tribales en codifiant la loi fédérale sur la protection de l’enfance indienne dans la loi de l’État, a annoncé lundi le bureau de Burgum.

La loi fédérale sur la protection de l’enfance indienne, promulguée en 1978, donne la préférence aux familles amérindiennes dans les procédures de placement et d’adoption d’enfants autochtones.

Également connu sous l’acronyme ICWA, il a été créé en réponse au rythme alarmant auquel les enfants amérindiens et autochtones de l’Alaska ont été enlevés à leur domicile par des agences publiques et privées.

Plusieurs autres États – dont le Montana, le Wyoming et l’Utah – ont envisagé de codifier la loi cette année, alors que la Cour suprême des États-Unis envisage de contester la loi fédérale.

Une poignée de familles blanches ont affirmé que la loi est fondée sur la race et est inconstitutionnelle en vertu de la clause de protection égale. Ils ont également déclaré que cela faisait passer les intérêts des tribus avant ceux des enfants. Les juridictions inférieures sont divisées sur l’affaire.

Le résultat pourrait saper la loi fédérale. Les tribus craignent également des impacts plus étendus sur la capacité à se gouverner si les juges se prononcent contre elles.

Les partisans de la loi comprennent des dirigeants amérindiens qui l’ont longtemps défendue comme un moyen de préserver les familles et la culture autochtones. Les opposants comprennent des familles non autochtones qui ont tenté d’adopter des enfants amérindiens dans des affaires juridiques émotionnelles.

Mike Nowatzki, porte-parole du gouverneur, a déclaré que la nouvelle loi de l’État garantit « que ces protections importantes pour les enfants et les familles amérindiens resteront en place dans le Dakota du Nord, indépendamment de ce qui se passe avec l’ICWA dans le système judiciaire fédéral ».

Trisha Ahmed est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Trisha Ahmed sur Twitter : @TrishaAhmed15.

Trisha Ahmed, Associated Press