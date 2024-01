Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, ne briguera pas un troisième mandat de gouverneur

BISMARCK, ND (AP) — Le gouverneur républicain du Dakota du Nord, Doug Burgum, a annoncé lundi qu’il ne briguerait pas un troisième mandat de gouverneur, plus d’un mois après. il a mis fin à son offre pour l’investiture présidentielle du GOP.

Son récent soutien à l’ancien président Donald Trump et les éloges de Trump à l’égard du gouverneur peu connu ont alimenté les spéculations sur la présence de Burgum dans une éventuelle deuxième administration Trump.

Burgum, 67 ans, est un riche entrepreneur en logiciels qui a remporté un victoire bouleversée en 2016 contre le populaire procureur général de l’État lors des élections primaires du poste de gouverneur républicain. Il a fait campagne avec le message de « réinventer » le gouvernement de l’État dans un contexte de déficit de revenus de l’État d’un milliard de dollars. Il a remporté son premier mandat et réélection en 2020 par des marges écrasantes.

“Etre gouverneur et première dame du grand État du Dakota du Nord a été l’une des expériences les plus incroyables et les plus enrichissantes de notre vie”, a déclaré Burgum dans un communiqué lundi. “Kathryn et moi sommes éternellement reconnaissants envers les citoyens du Dakota du Nord de nous avoir donné à deux reprises cette opportunité de servir l’État que nous aimons tant.”

Burgum est entré en fonction à la hauteur du Oléoduc Dakota Access protestations. Il a dirigé la réponse de l’État au pandémie de corona virus avec des messages visant à rester « intelligent dans le Dakota du Nord » et à exhorter à la « responsabilité personnelle » comme Les cas de COVID-19 ont grimpé en flèche.

En tant que gouverneur, Burgum a défendu la création d’une bibliothèque présidentielle Theodore Roosevelt dans les Badlands colorées de l’État, où le 26e président chassait et élevait dans les années 1880. Il a préconisé des réductions d’impôt sur le revenu avec des résultats mitigés. Il a signé l’année dernière une série de projets de loi que ses opposants ont qualifiés de préjudiciables aux personnes transgenres, notamment l’interdiction des soins d’affirmation de genre pour les enfants et des restrictions sur la participation aux sports scolaires.

Ses relations avec les législateurs ont été difficiles. En 2020 et 2022, Burgum a ciblé les sièges de ses compatriotes républicains avec des millions de son propre argent, y compris le principal rédacteur du budget de la Chambre.

Burgum a soutenu un initiative de vote sur la limitation du mandat en 2022. Le gouverneur ne peut pas être élu plus de deux fois et les législateurs des États sont limités à huit ans à la Chambre et à huit ans au Sénat. Les limites de mandats ne sont pas rétroactives et n’empêchent pas Burgum de briguer un troisième ou un quatrième mandat.

Burgum a investi plus de 12 millions de dollars de son propre argent dans sa campagne présidentielle, qu’il a terminée en décembre après six mois. Il a attiré l’attention sur le fait d’avoir distribué des cartes-cadeaux de 20 $ aux donateurs afin de répondre aux exigences en matière de dons pour la phase de débat, et a critiqué les critères de qualification du débat comme étant arbitraires.

Avant de devenir gouverneur, Burgum était surtout connu en tant que responsable du logiciel. Il a dirigé Great Plains Software lors de son acquisition par Microsoft en 2001 pour plus d’un milliard de dollars. Il a été cadre chez Microsoft jusqu’en 2007 et a dirigé d’autres sociétés dans les domaines du développement immobilier et du capital-risque.