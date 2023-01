Le gouverneur du Colorado Polis vise l’abordabilité lors de l’inauguration

DENVER (AP) – Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, s’est engagé à travailler à l’abordabilité du logement, à faire passer complètement l’État aux énergies renouvelables d’ici 2040 et à lutter contre les taux de criminalité élevés dans un discours d’inauguration prononcé mardi sur les marches balayées par le vent du Capitole de l’État.

Polis, un démocrate qui est devenu en 2019 le premier homme ouvertement gay élu gouverneur aux États-Unis, entame son deuxième mandat après avoir facilement battu son challenger républicain aux côtés d’une vague bleue dans le Colorado qui a augmenté les majorités démocrates dans les deux chambres législatives des États.

Alors que le gouverneur a réaffirmé son message pour rendre le Colorado sûr pour les familles, Polis a notamment omis de mentionner spécifiquement le contrôle des armes à feu – un sujet qui est devenu une priorité pour les démocrates après qu’un homme armé a tué cinq personnes dans une discothèque LGBTQ à Colorado Springs.

En tant que gouverneur et ancien membre du Congrès américain de tendance centriste, Polis s’est engagé à travailler de l’autre côté de l’allée, à considérer les bonnes idées des deux partis et à s’opposer à l’empiètement du gouvernement sur les libertés et le mode de vie de Coloradan.

Dans un tweet, le représentant du chef de la minorité du GOP, Mike Lynch, a félicité Polis, mais a ajouté : “nous vous mettons au défi de défendre la liberté/les droits de TOUS les Coloradans”, énumérant un certain nombre de sujets allant des droits du deuxième amendement à la protection de l’industrie agricole de plusieurs milliards de dollars du Colorado.

Dans des discours précédents à la Chambre, Lynch avait demandé que les résidents conservateurs du Colorado ne soient pas oubliés alors que les démocrates resserraient leur emprise sur le gouvernement de l’État.

Lors de la cérémonie, Polis a été présenté par des cornemuses, deux chœurs d’hommes homosexuels, une prière du président de la tribu Ute Mountain Ute et des tirs de canon de cérémonie. Il a ensuite prêté serment aux côtés de son mari, le premier gentleman Marlon Reis, avant que la cérémonie ne soit couronnée par les paroles d’un rabbin. Des avions de chasse F-16 ont ensuite survolé la capitale.

Après les élections de 2022, Polis est désormais rejoint par deux autres gouverneurs LGBTQ, Maura Healey du Massachusetts et Tina Kotek de l’Oregon.

“C’est avec une grande gratitude, un amour pour le Colorado, que j’accepte la responsabilité de diriger notre incroyable et incroyable État, pour les quatre prochaines années”, a déclaré Polis, tout en arborant une cravate de drapeaux du Colorado.

Jesse Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Jesse Bedayn, Associated Press