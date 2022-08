Le gouverneur dit que la FEMA refuse trop de demandes d’aide

FRANKFORT, Ky. (AP) – Le gouverneur Andy Beshear s’est plaint jeudi que l’Agence fédérale de gestion des urgences refuse trop de demandes d’assistance dans l’est du Kentucky ravagé par les inondations, et a exhorté ceux qui ont été refusés à porter leur cas directement aux représentants de l’agence dans le Région.

Proposant le mantra « appel, appel et appel », Beshear a déclaré aux personnes demandant une aide en cas de catastrophe : « Numéro un, n’abandonnez pas. Deuxièmement, si on vous refuse, allez regarder ces gens dans les yeux.

Beshear a accompagné lundi le président Joe Biden lors d’une visite dans la région sinistrée des Appalaches, lorsque le président a déclaré que le gouvernement fédéral fournirait un soutien jusqu’à ce que les habitants soient de nouveau debout. Le gouverneur a déclaré jeudi qu’il était reconnaissant de la réponse rapide à la crue éclair catastrophique de la fin du mois dernier et du déploiement de responsables de la FEMA dans la région. La montée des eaux a emporté des maisons, inondé des communautés et fait au moins 38 morts.

Mais le gouverneur démocrate a catégoriquement déclaré “nous devons voir de meilleurs résultats” pour davantage de Kentuckiens de l’est qui demandent à la FEMA de l’aide pour les aider à se remettre de la dévastation.

“Trop de personnes sont refusées”, a déclaré Beshear lors d’une conférence de presse. “Pas assez de personnes sont approuvées. Et c’est le moment où la FEMA doit bien faire les choses. Changer ce qui a été une histoire de refus de trop de gens et de ne pas fournir suffisamment de dollars et de le faire ici.

Les responsables de la FEMA n’ont pas immédiatement offert de réponse jeudi lorsqu’ils ont été contactés par e-mail.

Le gouverneur, qui se présente pour être réélu l’année prochaine, a de l’expérience dans la conduite d’une région frappée par une catastrophe. En décembre dernier, des tornades meurtrières ont dévasté plusieurs villes de l’ouest du Kentucky.

Beshear a déclaré jeudi qu’il n’avait pas encore de chiffres pour l’est du Kentucky reflétant le pourcentage de demandes d’aide refusées par la FEMA. L’agence a promis de fournir ces chiffres, a-t-il dit, ainsi que des données montrant les raisons pour lesquelles les personnes ont été refusées.

Le gouverneur et un législateur du Kentucky de la région durement touchée ont donné des exemples de personnes dans une situation désespérée qui se sont soit vu refuser une aide, soit se voir offrir une aide insuffisante.

“J’ai parlé à quelqu’un dont la grand-mère de 82 ans s’est fait dire lors d’une visite sur place que tout allait bien… seulement pour se faire refuser plus tard dans la nuit par e-mail”, a déclaré Beshear. “Ce n’est pas vrai. Nous allons continuer à réduire cela.

Le sénateur de l’État du Kentucky, Brandon Smith, a déclaré jeudi qu’il avait entendu des électeurs dire qu’ils s’étaient vu refuser de l’aide ou offrir un «montant grotesquement insuffisant» pour reconstruire. Une famille s’adressant à son bureau a déclaré qu’on lui avait offert 8 000 dollars pour ses pertes, a déclaré le législateur républicain dans un communiqué de presse.

“Pour moi, cela signifie que le gouvernement fédéral a décidé que la valeur totale du gagne-pain de ces familles, littéralement tout ce qu’elles ont à leur nom, ne vaut que 8 000 $”, a-t-il déclaré.

Certaines familles séjournent dans des tentes sur leur propriété, ne pouvant ou ne voulant pas partir pour un logement temporaire par peur du pillage, a déclaré Smith.

Le gouverneur a critiqué le processus de demande, affirmant que les victimes des inondations se voyaient refuser l’assistance en l’absence des documents nécessaires. Beshear a déclaré qu’il avait fait part de ses inquiétudes à Biden, au vice-président Kamala Harris et aux principaux administrateurs de la FEMA concernant les refus d’assistance.

“J’entends des niveaux très élevés qu’ils sont entièrement d’accord”, a déclaré le gouverneur, faisant référence à ses préoccupations. « Et de la part des gens sur le terrain, je leur parlais hier, ils veulent apporter leur aide. Quelque chose au milieu est problématique.

La frustration de Beshear a débordé lorsqu’il a évoqué le cas de la grand-mère. Elle a été sauvée de son véhicule alors qu’il était emporté par les eaux de crue, a-t-il déclaré.

“Sa maison, déjà partie”, a-t-il dit. «Son véhicule est maintenant parti. Tout ce qu’elle a, c’est ce qu’il y a sur elle. Et vous allez dire qu’elle n’est pas qualifiée, pour quoi ? Si vous allez refuser à quelqu’un parce qu’il n’a pas, disons, l’acte de propriété de sa maison sur lui, il ne l’a pas. C’est parti. Nous pouvons le remplacer. Ne les nions pas. Donnons-leur la possibilité d’obtenir les documents dont ils ont besoin.

Bruce Schreiner, Associated Press