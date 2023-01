Le gouverneur d’Hawaï propose un allégement fiscal pour réduire le coût de la vie

HONOLULU (AP) – Le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, a proposé lundi d’investir 1 milliard de dollars dans des logements abordables et d’accorder des allégements fiscaux aux personnes de tous les niveaux de revenu afin de réduire le coût de la vie dans les îles.

Green a déclaré aux législateurs lors de son premier discours sur l’état de l’État lors d’une session conjointe de la législature de l’État que les allégements fiscaux rapporteraient de l’argent aux familles de travailleurs afin qu’ils puissent payer la nourriture, les médicaments et le logement. Il a déclaré que les allégements fiscaux stimuleraient également l’économie car «chaque dollar» qui va aux familles de travailleurs avec des actifs et des revenus limités serait dépensé immédiatement.

Green a déclaré que chaque famille de quatre personnes pouvait s’attendre à obtenir 2 000 $ d’allégement fiscal dans le cadre de son plan, tandis que les résidents à faible revenu en recevraient davantage.

“Ce plan garantit que chaque tranche de revenu fait un peu mieux et réduit directement le coût de la vie pour chaque résident en gardant plus d’argent dans nos poches pour chaque contribuable, en particulier ceux qui luttent pour leur survie”, a déclaré Green.

La proposition comprend le doublement de la déduction fiscale standard et l’octroi de crédits d’impôt aux familles qui paient pour la garde d’enfants, les baby-sitters, la garde après l’école et la garderie pour adultes.

Green estime que le plan réduira les revenus de l’État de 312,7 millions de dollars par an.

Le gouverneur démocrate a déclaré aux journalistes par la suite que le problème dont il avait le plus entendu parler lors de sa campagne pour la plus haute fonction de l’État était à quel point Hawaï était inabordable. Il a déclaré que son plan aiderait à endiguer l’exode des personnes quittant Hawaï vers des endroits moins chers pour vivre.

“Si nous réduisons certains des coûts de l’éducation préscolaire ou de la garderie des adultes et que nous remettons de l’argent des contribuables dans les poches des gens, ils pourront rester à Hawaï”, a déclaré Green aux journalistes.

Le milliard de dollars pour le logement comprendrait des fonds pour augmenter le financement de logements plus abordables par le biais de la Société de financement et de développement du logement et fournir des subventions locatives de l’État aux familles à faible revenu. Une partie de l’argent ira à la rénovation et à l’amélioration des logements sociaux.

Le gouverneur a fait une pause au milieu de son discours pour signer une proclamation d’urgence facilitant la construction par l’État de 12 petits villages pour les sans-abri – ce qu’il appelle Kauhale Homes. Chaque village devrait abriter entre 100 et 150 personnes. L’un des premiers sera à Kailua-Kona, au refuge d’urgence et centre d’évaluation de Kukuiola.

Green a déclaré qu’il devrait probablement prendre des mesures d’urgence pour rationaliser également le développement de logements plus traditionnels.

“Vous nous verrez réduire les formalités administratives afin que nous puissions fournir des logements dès que possible”, a déclaré Green.

Le président du Sénat, Ron Kouchi, un démocrate, a déclaré après le discours que les propositions de logement de Green étaient réalisables. Il a déclaré que dépenser plus cette année garantirait que l’État dispose de plus de logements abordables dans le pipeline.

En ce qui concerne les allégements fiscaux, il a déclaré que quelque chose à l’échelle de ce que Green a proposé serait nécessaire “pour avoir un impact” compte tenu de la façon dont l’inflation a affecté les résidents. Mais en fin de compte, il a déclaré que ce que les législateurs feraient dépendrait des prévisions de recettes fiscales de l’État soumises par le Conseil d’État sur les revenus.

La loi de l’État exige que le gouverneur et les législateurs rédigent leurs budgets sur la base des prévisions de revenus du conseil. Les prévisions devraient être mises à jour en mars.

L’État a commencé l’année avec un excédent de 1,9 milliard de dollars grâce à l’industrie du tourisme qui a fortement rebondi après la pandémie de coronavirus.

Le représentant Kyle Yamashita, président du comité des finances de la Chambre, a déclaré que les législateurs devront étudier les détails des propositions de Green pour déterminer ce que l’État peut se permettre.

« Je pense que c’est une bonne idée d’être audacieux, comme l’a dit le gouverneur. Mais je pense que le diable est toujours dans les détails », a-t-il déclaré. « Parce que la Chambre a des priorités. Je suis sûr que le Sénat l’a fait. Et nous verrons comment tout cela ressort.

Kouchi et le président de la Chambre, Scott Saiki, un démocrate, ont déclaré qu’ils préféraient que les crédits d’impôt soient ciblés sur ceux qui en ont besoin, plutôt que sur les personnes de toutes les tranches de revenu.

Saiki a déclaré qu’il était d’accord qu’il serait important de rationaliser les réglementations régissant la construction de logements abordables. Il a dit que cela pourrait être fait tout en permettant la participation du public au processus.

La représentante du chef de la majorité à la Chambre, Nadine Nakamura, a déclaré que les propositions de Green sur le logement et les maisons de Kauhale étaient conformes à la position de la Chambre.

Green a déclaré dans son discours qu’il soutenait les propositions de réforme de l’éthique de la Commission de la Chambre pour améliorer les normes de conduite, que la Chambre a créées après que deux anciens législateurs ont plaidé coupables d’avoir accepté des pots-de-vin pendant leur mandat.

Green a déclaré qu’il signerait toute législation de bon sens avec une réforme éthique significative.

La représentante Lauren Matsumoto, républicaine et leader de la minorité à la Chambre, a déclaré qu’elle était “prudemment optimiste” en réponse au discours de Green.

«Beaucoup des thèmes du message d’aujourd’hui sont ceux que nous disons depuis des décennies ici à Hawaï. Réduisez le coût de la vie, réduisez les impôts et améliorez la transparence du gouvernement », a déclaré Matsumoto.

Elle a dit que les allégements fiscaux ponctuels sont un début, mais ne vont pas assez loin. Elle a déclaré que l’État avait besoin de mesures permanentes pour soulager les familles.

Audrey McAvoy, Associated Press