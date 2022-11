Le gouverneur d’Hawaï Ige revient sur le coronavirus et l’arrêt du tourisme

HONOLULU (AP) – En tant que gouverneur d’Hawaï, David Ige a fait face à une éruption volcanique qui a détruit 700 maisons, des manifestations bloquant la construction d’un télescope de pointe de plusieurs milliards de dollars et une fausse alerte concernant un missile balistique entrant. Pendant la pandémie de COVID-19, le tourisme a cessé et le taux de chômage d’Hawaï a grimpé à 22,4 %.

La réponse à la crise est une façon de résumer les huit années du démocrate à la tête d’Hawaï, qui doivent se terminer lorsque son successeur, le lieutenant-gouverneur Josh Green, sera inauguré le 5 décembre.

“C’est stressant, surtout pendant les urgences de santé publique”, a déclaré Ige lors d’une récente interview sur ses deux mandats. « Il y a des gens qui n’aiment pas ce que vous faites et qui n’aiment pas les décisions prises. Et aujourd’hui, ils peuvent vous le faire savoir.

Pourtant, l’ancien ingénieur électricien de 65 ans a déclaré qu’il était d’accord avec d’autres gouverneurs qui lui avaient dit peu après son élection en 2014 qu’il était sur le point d’obtenir le meilleur emploi qu’il pourrait avoir.

« Vous avez un impact direct sur la qualité de vie des gens. Ce que nous faisons compte chaque jour pour les gens », a déclaré Ige.

Ige a cité les progrès qu’il a réalisés en matière de logement abordable et d’itinérance. Mais il est le plus fier de la façon dont il a réagi à la pandémie, et c’est pour cela qu’il aimerait qu’on se souvienne de lui après son départ.

Un rapport du Commonwealth Fund, une fondation à but non lucratif basée à New York, a révélé qu’Hawaï avait le taux de «surmortalité» le plus bas parmi les 50 États, une statistique mesurant les décès qui dépassent les normes historiques pour un moment et un lieu donnés. Ige a déclaré que le système de santé d’Hawaï était toujours en mesure de prendre en charge à la fois les patients COVID-19 et les autres tout au long de la pandémie.

Ige a déclaré qu’il voulait protéger les personnes âgées d’Hawaï ainsi que la santé et la sécurité des résidents. Il ne voulait pas que les hôpitaux d’Hawaï soient submergés, car les gens auraient du mal à obtenir des soins médicaux d’un État voisin.

«Nous savions qu’il ne s’agissait pas de conduire quelqu’un dans le prochain comté ou de faire voler quelqu’un pour obtenir des services. Nous sommes à 2 500 miles de n’importe où », a déclaré Ige.

Ige a signé des décrets exigeant le port de masques en public et la limitation de la taille des rassemblements. Unique parmi les 50 États, Hawaï a imposé une quarantaine de 14 jours aux voyageurs entrants et l’a activement appliquée. Cette ordonnance a effectivement fermé l’industrie du tourisme de l’État, qui est un moteur économique clé, mais les responsables estiment qu’elle a également ralenti la propagation du COVID-19.

Kirk Caldwell, qui était maire d’Honolulu au début de la pandémie, a déclaré qu’Ige subissait une “énorme pression” de la part de personnes l’exhortant à imposer plus rapidement des protections de santé publique. Plus tard, les gens l’ont poussé à se détendre à mesure que les conditions s’amélioraient.

Ige a également jonglé avec certains comtés souhaitant plus de restrictions tandis que d’autres souhaitaient des règles plus souples.

Le membre du conseil municipal d’Honolulu, Andria Tupola, qui s’est présenté contre Ige en tant que candidat républicain au poste de gouverneur en 2018, a salué le tempérament égal d’Ige et son acceptation des critiques. Mais elle a déclaré qu’il aurait dû partager le pouvoir avec les législateurs des États ou tenir des audiences publiques au lieu de publier des décrets exécutifs COVID-19 pendant deux ans.

“Vous devez vous retirer et vous devez vous sevrer de la prise de toutes les décisions, puis commencer à croire que d’autres dirigeants peuvent collectivement participer à la prise de décision”, a-t-elle déclaré.

Le président de la Chambre d’Hawaï, Scott Saiki, un démocrate, a déclaré que l’approche prudente d’Ige avait contribué à la fois aux succès et aux échecs. Il était important pour Ige d’éviter de prendre des décisions hâtives et de ne pas réagir de manière excessive pendant la pandémie, mais trop souvent, le gouverneur souffrait de “paralysie de l’analyse”, a-t-il déclaré.

“Il y a eu tellement de fois où nous voulions qu’il prenne le contrôle de la situation et fournisse un leadership et une direction”, a déclaré Saiki. “Et cela ne s’est tout simplement pas produit.”

Les législateurs sont intervenus à plusieurs reprises pour assumer des rôles que l’on attendrait de la branche exécutive.

Saiki a souligné comment l’Assemblée législative a mobilisé des bénévoles pour aider l’État à traiter les demandes d’assurance-chômage qui affluent pendant la pandémie. Il a également déclaré que les législateurs avaient travaillé avec les hôpitaux d’Honolulu pour mettre en place deux cliniques de vaccination de masse contre le COVID-19.

Il y a aussi le projet du télescope de trente mètres. L’impasse prolongée sur sa construction au sommet du Mauna Kea, un endroit que de nombreux Hawaïens autochtones considèrent comme sacré, a approfondi la fracture communautaire.

La Chambre a ensuite créé un groupe de travail qui a élaboré des recommandations pour une nouvelle approche de la gestion du Mauna Kea, conduisant à une législation signée par Ige.

Le gouverneur a déclaré qu’il évaluait régulièrement sa réponse aux urgences et essayait de s’adapter.

“Il s’agit toujours de se concentrer sur les priorités pour vous aider à prendre des décisions, puis de faire ce qui est le mieux pour la communauté”, a-t-il déclaré. “J’ai essayé de m’assurer que nous maintenons cette concentration.”

Le maire de Kauai, Derek Kawakami, a déclaré qu’il admirait la capacité d’Ige à gérer les situations difficiles et les critiques avec grâce. Il a dit qu’il aspirait à être ce genre de leader.

“Je viens de voir une personne qui était prête à se tenir au milieu d’une tempête, à se réveiller chaque jour et à tout donner”, a déclaré Kawakami.

Plusieurs personnes qui ont travaillé en étroite collaboration avec Ige ont déclaré ne jamais l’avoir vu s’emporter ou s’en prendre à ses collègues, même dans des situations stressantes. Des observateurs de près ou de loin ont déclaré qu’ils ne l’avaient jamais entendu dire du mal de qui que ce soit.

Ige n’a pas détourné sa responsabilité en 2018 lorsque l’Agence de gestion des urgences d’Hawaï, ou HIEMA, a terrifié les habitants en envoyant accidentellement une alerte sur les ondes et les téléphones portables indiquant qu’un missile balistique se dirigeait vers les îles.

Caldwell a déclaré qu’un politicien plus typique aurait trouvé quelqu’un à blâmer, l’aurait licencié et se serait rapidement éloigné du problème.

“Au lieu de cela, il s’est levé immédiatement et s’est excusé pour les erreurs commises par HIEMA, et a continué à s’excuser tout au long de la journée et tout au long de la semaine”, a déclaré Caldwell.

Après une enquête interne, l’employé qui a envoyé l’alerte a été licencié. Ige ne serait pas poussé par le public ou les médias à précipiter une décision, a déclaré Caldwell.

“C’est le politicien le plus non politique que j’ai rencontré depuis que je suis maire”, a déclaré Caldwell.

Une fois hors du bureau, Ige espère faire plus d’exercice, augmentant ses courses une fois par semaine à trois à quatre fois par semaine.

Il prévoit de suivre des cours de développement de logiciels et se réjouit de rendre visite à ses enfants qui vivent en Californie et dans l’État de Washington.

Il n’est pas intéressé à siéger au Congrès et ne prévoit pas de se présenter à un autre poste élu. Il a dit qu’il avait apprécié son temps en tant que gouverneur.

“J’ai travaillé très dur pour faire la bonne chose de la bonne manière au nom de la communauté”, a-t-il déclaré.

Audrey McAvoy, Associated Press