Le gouverneur DeWine examine les efforts de l’Université Walsh pour préparer les futurs enseignants

NORTH CANTON ‒ Le gouverneur Mike DeWine a visité l’Université Walsh jeudi pour voir le programme éducatif de l’école et les mesures que Walsh prend pour s’assurer que ses étudiants sont préparés à enseigner la lecture.

En 2019, l’université a commencé à s’orienter vers des cours d’alphabétisation fondés sur des données probantes pour ceux qui souhaitent obtenir un diplôme d’enseignement. En 2020, tous les cours d’alphabétisation de premier et de deuxième cycle étaient alignés sur la science de la lecture, une méthode d’enseignement de l’alphabétisation fondée sur la recherche et les données probantes, basée sur la façon dont le cerveau humain apprend.

Depuis lors, l’université a obtenu des milliers de dollars de subventions pour faire avancer le programme et fournir à ses futurs enseignants les ressources nécessaires, notamment une bibliothèque d’alphabétisation avec des outils pédagogiques que les étudiants peuvent utiliser.

Les étudiants de Walsh ont mis à profit ce qu’ils ont appris et se sont associés aux systèmes scolaires locaux pour aider les jeunes lecteurs à améliorer leurs compétences.

C’est la première année scolaire où les districts scolaires de l’Ohio sont tenus d’enseigner le programme de science de la lecture.

Programme de lecture de Perry Local et Walsh U

L’école élémentaire Watson de Perry Local a travaillé avec les élèves de Walsh ces dernières années. Perry a adopté le programme de science de la lecture il y a cinq ans.

Lindsey Roush, professeure adjointe à la Division de l’éducation de Walsh, enseigne les méthodes de cours d’alphabétisation développementale aux élèves de deuxième et troisième année. Les élèves passent une journée à Walsh avec Roush et le reste de la semaine à travailler avec les élèves de Watson.

Ces étudiants analysent les données et créent des leçons basées sur les forces et les faiblesses de chaque lecteur.

À Watson, la directrice Stacy Daugherty a déclaré qu’ils ont constaté une grande amélioration depuis la mise en œuvre des méthodes scientifiques de lecture.

« Nous avions l’habitude d’avoir quatre ou cinq élèves de maternelle qui lisaient en janvier ; maintenant, la moitié d’entre eux lisent entièrement en janvier », a déclaré Daugherty.

L’interaction avec les étudiants de Walsh signifie rencontrer un lecteur à leur niveau de compétence tout en renforçant la confiance des étudiants, a déclaré Daugherty.

Daugherty a expliqué à DeWine que lorsque Perry est passé à la science de la lecture, également connue sous le nom d’alphabétisation structurée, le personnel a hésité. Une fois qu’ils ont vu les résultats, les enseignants ont adhéré, a-t-elle dit, et dès la deuxième année, ils ont commencé à constater des progrès chez leurs élèves.

« Aujourd’hui, nous enseignons d’abord les sons plutôt que les lettres », explique Daugherty. « Avant, nous enseignions les lettres aux gens, puis les sons. »

Le gouverneur Mike Dewine à l’Université Walsh

DeWine a déclaré que des expériences comme celles de Watson sont le meilleur argument pour que d’autres districts adoptent la science de la lecture.

Lors de la visite de DeWine, les étudiants ont démontré certaines des méthodes qu’ils utilisent, notamment la conscience phonémique, la phonétique, la fluidité, le vocabulaire et la compréhension.

Quarante pour cent des élèves de troisième année de l’Ohio ne maîtrisent pas la lecture et 33 % des élèves de troisième année ne maîtrisaient pas la lecture même avant le COVID-19, a déclaré DeWine.

Les compétences en lecture ne sont pas encore à la hauteur, mais l’introduction de la science dans la lecture est un pas dans la bonne direction, a-t-il déclaré.

« Lorsque nous introduisons la science de la lecture dans chaque classe, nous savons que cela fera une énorme différence », a déclaré le gouverneur.

Les dirigeants de l’État sont en train d’interroger les districts de l’Ohio pour voir qui a mis en œuvre le nouveau programme et qui s’oriente vers cette voie.

Le gouverneur a qualifié les efforts de Walsh d’impressionnants, soulignant que l’établissement est en avance sur son temps. Il a exhorté les autres collèges et universités à préparer les futurs enseignants à enseigner la science de la lecture.

« Ils préparent leurs futurs enseignants », a-t-il déclaré.

