Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu’il garderait les restaurants ouverts au milieu de la pandémie et a critiqué New York pour avoir suspendu les repas à l’intérieur alors que des photos choquantes montrent les bars de l’État remplis de personnes sans masque qui boivent et dansent.

Mardi, le gouverneur a défendu des restaurants lors d’une conférence de presse à l’intérieur de l’Okeechobee Steakhouse à West Palm Beach, le plus ancien steakhouse de l’État.

« À un moment où les gens de nos industries de services, en particulier dans les restaurants, l’hébergement et l’hôtellerie, l’ont pris au sérieux, en particulier dans certains autres États qui ont été complètement fermés, nous voulons simplement envoyer le message – certains peuvent fermer vous en bas. Nous voulons vous tirer vers le haut, dit DeSantis en jetant un coup sur New York.

Les restaurants, bars et discothèques de Floride ont été autorisés à rouvrir à pleine capacité fin septembre malgré la menace du virus.

Des photos choquantes montrent des foules de jeunes sans masque dansant et buvant, des lignes pleines et des fêtards ignorant les protocoles de distanciation sociale cette semaine.

Quelle pandémie? Une scène bondée et délicate est représentée entre la cuisine et le bar de The Office à Delray Beach tard samedi soir

Danser toute la nuit! Les clients se sont photographiés sans masque et dansant étroitement les uns avec les autres à Capones le 10 décembre à Fort Lauderdale

Longs temps d’attente: une vue d’une file d’attente remplie pour entrer dans le bar Tin Roof à Delray Beach photographié samedi soir

L’approche de la Floride pour gérer la pandémie diffère radicalement de celle de New York, qui a fermé les restaurants à l’intérieur lundi en raison d’une augmentation des infections au COVID-19.

DeSantis a déclaré que la plupart des nouveaux cas de COVID-19 provenaient de rassemblements à la maison et il a cité un récent rapport du gouvernement de New York selon lequel 1,4% des nouveaux cas de coronavirus ont été retracés dans des restaurants et des bars.

« Nous devons comprendre que la grande, très grande majorité des infections se produisent dans les maisons des gens, en particulier si des gens se réunissent, donc la fermeture d’un restaurant pour manger à l’intérieur va conduire de toute façon plus de gens à faire cela dans des maisons privées », DeSantis m’a dit.

«Même si vous pensez que c’est plus que 1,4%, la réponse appropriée est d’informer les gens sur les situations où vous pourriez avoir un risque plus élevé. Ne pas arrêter. Laissez les individus prendre des décisions sur ce qu’ils sont à l’aise de faire », a-t-il ajouté.

DeSantis a déclaré qu’il avait rencontré les membres du personnel d’Okeechobee Steakhosue et que certains ont parlé de l’importance de garder leurs portes ouvertes pendant la pandémie. Serveur Theresa Hodgdon ci-dessus

Une vue extérieure d’Okeechobee Steakhouse, le plus ancien steakhouse de l’état, au-dessus

«Nous sommes là pour vous si vous êtes une serveuse, une cuisinière ou une entreprise familiale – vous êtes une partie importante de notre État», a déclaré DeSantis.

«Vous êtes des gens qui travaillent dur pour gagner leur vie. Vous avez parfaitement le droit de le faire. Vous allez avoir ce droit défendu par le gouverneur », a-t-il ajouté.

La serveuse du restaurant Theresa Hodgdon, mère célibataire de deux enfants, a versé des larmes lors de la conférence de presse et a remercié le gouverneur d’avoir permis au steakhouse de rester ouvert.

Le gouverneur a également noté qu’environ 40 États ont un nombre plus élevé d’infections au COVID-19 et d’hospitalisations par habitant que la Floride.

Mercredi, la Floride a enregistré plus de 1155335 cas de coronavirus et plus de 20200 décès de résidents.

Perte de contrôle: des fêtards se battent devant le jardin Budda à Delray Beach samedi soir

Pas de distanciation sociale: des foules de personnes photographiées rapprochées sans masque à Capones le 10 décembre à Fort Lauderdale

Les clients photographiés réunis à Capones le 10 décembre

La Floride a connu une augmentation constante des cas de COVID-19 depuis la mi-octobre, quelques semaines après que le gouverneur a annoncé que l’État était en phase 3 de réouverture, ce qui a permis aux restaurants et aux bars de fonctionner à pleine capacité fin septembre.

Aujourd’hui, l’État signale en moyenne plus de 9 000 cas par jour. Mardi, l’État a signalé un taux de positivité de 9,28%.

Cette semaine, des séquences vidéo d’un DJ set et d’une soirée dansante au McSorley’s Peach Pub à Fort Lauderdale ont émergé montrant des dizaines de personnes rassemblées, dont beaucoup étaient vues sans masque dansant.

Mercredi, la Floride a enregistré plus de 1155335 cas de coronavirus et plus de 20200 décès de résidents. Un groupe de fêtards au mcSorley’s Beach Pub à Fort Lauderdale ci-dessus

Danser toute la nuit: une vue sur le Hollywood Live Night Club à Hollywood, en Floride, cette semaine ci-dessus

Les spectateurs ont dansé toute la nuit sans porter de masque et ignorant la distance sociale au bar et club Rock n Angels à Boca Raton le 22 novembre

Certaines boîtes de nuit et bars ont fait la queue pour entrer et ont vu des clients danser ensemble sans masques et se retrouver en groupe sans masque.

Mercredi, les résidents du Woodlands sur le campus de soins de longue durée John Knox Village à Pompano Beach ont été parmi les premiers établissements de soins de longue durée aux États-Unis à recevoir le vaccin Pfizer BioNTech COVID-19.

À l’échelle nationale, plus de 16 millions de cas de coronavirus ont été signalés depuis le début de la pandémie et plus de 306 000 personnes sont décédées.