Le gouverneur des Philippines demande de l’aide et met en garde contre le pillage après un typhon dévastateur

Le gouverneur d’une centrale Philippines La province dévastée par le typhon Rai la semaine dernière a plaidé mardi à la radio pour que le gouvernement envoie rapidement de la nourriture et d’autres aides, avertissant que sans aide extérieure, des troupes de l’armée et des forces de police devraient être déployées pour empêcher le pillage dans un contexte de famine croissante.

Le gouverneur Arthur Yap de la province de Bohol a déclaré qu’il ne pouvait plus obtenir de riz et d’autres aides alimentaires après l’épuisement de son fonds de prévoyance et a ajouté que bon nombre des 1,2 million de personnes de sa province insulaire, qui sont restées sans électricité ni service de téléphonie mobile cinq jours après le passage du typhon , sont devenus de plus en plus désespérés.

Le typhon le plus puissant à avoir frappé l’archipel des Philippines cette année a fait au moins 375 morts et 50 autres disparus pour la plupart dans sa région centrale, dont près de 100 morts à Bohol, selon des responsables.

AGENCE DE L’ÉGLISE : DES MISSIONNAIRES CAPTIFS ONT FAIT UNE ÉVASION AUDACIEUX

Le président Rodrigo Duterte s’est rendu à Bohol ce week-end et a été témoin de la dévastation étendue. Yap a déclaré que le département de la protection sociale du gouvernement avait promis d’envoyer 35 000 colis alimentaires, une quantité insuffisante pour les 375 000 familles de la province, mais même celles-ci ne sont pas encore arrivées.

Dans une interview sur le réseau radio DZBB, Yap a remercié Duterte d’avoir visité sa province mais a déclaré : « Si vous n’envoyez pas d’argent pour la nourriture, vous devriez envoyer des soldats et des policiers, car sinon des pillages éclateront ici.

Certains pillages, principalement dans de petits magasins de marchandises, ont eu lieu, a déclaré Yap, ajoutant que la situation restait sous contrôle. Mais il a averti que les pillages pourraient empirer si les gens, en particulier dans les municipalités insulaires durement touchées, devenaient plus désespérés. Les gens ne peuvent pas retirer d’argent des banques sans connexion téléphonique ni électricité, et les pénuries de carburant et d’eau ont également déclenché de longues files d’attente, a-t-il déclaré.

La police nationale a déclaré que les pillages généralisés n’étaient pas un problème dans les régions ravagées par les typhons et a ajouté qu’elle était prête à faire face à toute anarchie.

Le typhon Rai a soufflé des vents soutenus de 121 milles à l’heure avec des rafales pouvant atteindre 168 mph à son maximum avant de souffler dans la mer de Chine méridionale vendredi. Au moins 375 personnes ont été tuées pour la plupart dans des chutes d’arbres et dans des crues soudaines, 56 autres étant portées disparues et 500 blessées, selon la police nationale. Mais le bilan pourrait encore augmenter à mesure que les équipes d’urgence rétablissent les communications et l’électricité dans davantage de villes et de villages.

Près d’un million de personnes ont été fouettées par le typhon, dont plus de 400 000 qui ont dû être déplacées vers des abris d’urgence à l’approche du typhon. Certains ont commencé à rentrer chez eux, mais d’autres ont perdu complètement leur maison ou ont besoin de faire des réparations majeures.

Des équipes d’urgence travaillaient pour rétablir l’électricité dans 227 villes et villages, ont annoncé lundi des responsables, ajoutant que l’électricité n’avait été rétablie que dans 21 zones jusqu’à présent. Les connexions téléphoniques ont été rétablies dans au moins 106 des plus de 130 villes et villages. Deux aéroports locaux sont restés fermés lundi, à l’exception des vols d’urgence, mais la plupart des autres ont rouvert, a indiqué l’agence de l’aviation civile.

Duterte a déclaré que les fonds d’urgence du gouvernement ont été principalement utilisés pour la pandémie de coronavirus, mais a promis de lever 2 milliards de pesos (40 millions de dollars) grâce aux économies des agences gouvernementales pour fournir des fonds supplémentaires aux provinces touchées par le typhon.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les Philippines n’ont pas fait appel à l’aide internationale, mais le Japon a déclaré qu’il envoyait des groupes électrogènes, des tentes de camping, des matelas, des bidons d’eau et des bâches de toiture dans les régions durement touchées tandis que la Chine a annoncé qu’elle fournissait 20 000 colis alimentaires et du riz.

Environ 20 tempêtes tropicales et typhons s’abattent chaque année sur les Philippines, qui se trouvent également le long de la région sismiquement active du « Cercle de feu » du Pacifique, où des tremblements de terre et des éruptions volcaniques se produisent fréquemment, faisant de la nation d’Asie du Sud-Est de plus de 100 millions d’habitants l’une des plus pays sujets aux catastrophes.