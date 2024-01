Le gouverneur démocrate du Wisconsin promet d’opposer son veto à l’ultime effort de redécoupage républicain

MADISON, Wisconsin (AP) – Le gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, a promis de mettre son veto à proposition de redécoupage que l’Assemblée contrôlée par les Républicains a adopté mercredi et qui reflète en grande partie les cartes qu’il a proposées, mais avec des changements qui réduiraient le nombre de candidats sortants du GOP qui devraient s’affronter en novembre.

Le veto d’Evers laissera à la Cour suprême du Wisconsin le soin d’installer les nouvelles cartes de l’État.

La Cour suprême de l’État, contrôlée par les libéraux, le mois dernier a jeté les cartes actuelles dessinées par les Républicains comme inconstitutionnelle. Le tribunal a déclaré qu’il dessinerait de nouvelles cartes à moins que le législateur et Evers n’en conviennent d’abord.

Les enjeux politiques sont énormes pour les deux camps dans cet État du champ de bataille présidentiel, où les républicains ont une emprise ferme sur l’Assemblée législative depuis 2011, alors même que les démocrates ont remporté les élections à l’échelle de l’État, notamment pour le poste de gouverneur en 2018 et 2022.

Le président de l’Assemblée républicaine, Robin Vos, qui plaide depuis longtemps en faveur du maintien des lignes actuelles, dit mardi soir qu’il passerait volontiers les cartes proposées par Evers. Mais mercredi, Vos a défendu l’adoption des mêmes cartes que le Sénat a fait mardi, qui apportent quelques modifications à la carte d’Evers.

“Nous essayons de rendre la carte un peu plus juste”, a déclaré Vos.

Evers a publié sur la plateforme de médias sociaux X qu’il opposerait son veto aux cartes parce que « déplacer les limites des circonscriptions législatives pour que les titulaires du GOP puissent conserver leurs sièges n’est qu’un gerrymandering encore plus important. »

La chef de la minorité démocrate, Greta Neubauer, a déclaré que les républicains essayaient simplement de conserver leur majorité.

« Dessiner une carte pour protéger les titulaires est une erreur, et ce n’est pas ce que les habitants du Wisconsin attendent de leurs élus », a-t-elle déclaré.

Evers ne s’est pas engagé auprès des Républicains dans leur ultime effort pour approuver une carte qui pourrait obtenir sa signature.

Vos a déclaré lors d’une conférence de presse qu’Evers ne travaillerait pas avec eux sur ce sujet. Mais il a déclaré que les cartes étaient si proches de ce que proposait Evers que les démocrates devraient les soutenir.

“Nous les avons rencontrés à 99 % du chemin sur les cartes qu’ils ont demandées”, a déclaré Vos. “Ce que nous faisons en réalité, c’est apporter des modifications minimes aux cartes d’Evers gerrymandées.”

Vos a déclaré que les Républicains n’essayaient pas de contourner le tribunal en ordonnant une carte, mais que le Parlement faisait plutôt son travail pour adopter un plan.

“Nous n’essayons pas de contourner quoi que ce soit”, a déclaré Vos.

Les législateurs républicains qui seraient retirés de leurs districts actuels selon la carte d’Evers ont plaidé leur cause lors de la conférence de presse. Le représentant de l’État Nate Gustafson, de Fox Crossing, tenait un ruban à mesurer étendu jusqu’à 15 pieds.

“C’est jusqu’où ils m’ont fait sortir du 55e”, a déclaré Gustafson.

Lui et les autres ont déclaré qu’ils avaient l’intention de se présenter aux élections dans leurs nouvelles circonscriptions si telles sont les cartes adoptées.

Vos a déclaré que selon les cartes d’Evers, 30 républicains seraient opposés les uns aux autres, contre seulement deux démocrates.

“Le caractère chirurgical qui a été appliqué à ces districts a certainement été fait pour accueillir les candidats démocrates”, a déclaré Vos.

L’Assemblée l’a adopté par 63 voix contre 35, avec tous les républicains pour le soutien et les démocrates contre.

La législature s’est empressée d’adopter des cartes avant la date limite du 1er février pour que les consultants embauchés par la Cour suprême du Wisconsin soumettent leurs recommandations pour de nouvelles lignes de démarcation. Ils examinaient six cartes soumises séparément par Evers, les républicains, les démocrates et d’autres. Ils pourraient recommander l’une de ces cartes, ou la leur. Il appartiendrait alors au tribunal contrôlé par les libéraux d’ordonner les cartes, à moins que le Parlement et Evers ne parviennent d’abord à s’entendre.

Les Républicains disposent d’une majorité qualifiée de 22 voix contre 11 au Sénat et de 64 voix contre 35 à l’Assemblée, soit deux sièges de moins qu’une majorité qualifiée. Ils ont construit leurs majorités sur des cartes qu’ils ont dessinées pour la première fois en 2011.

Selon la carte d’Evers, les Républicains auraient une majorité de 53 contre 46 à l’Assemblée et un avantage de 17 contre 16 au Sénat, selon une analyse de John D. Johnson, chercheur à la faculté de droit de l’Université Marquette. Son analyse a utilisé un modèle statistique pour prédire les résultats des élections législatives de 2022 si elles avaient eu lieu dans les circonscriptions nouvellement proposées.

Les démocrates s’en sortiraient mieux avec d’autres cartes soumises par le tribunal, ce qui alimente la pression républicaine en faveur de l’adoption des cartes d’Evers.

Les machinations législatives du Wisconsin surviennent alors le litige est en cours dans plus d’une douzaine d’États dans les circonscriptions législatives de la Chambre des représentants des États-Unis et des États qui étaient promulguée après le recensement de 2020. Les nationaux-démocrates la semaine dernière a demandé à la Cour suprême du Wisconsin de contester les circonscriptions du Congrès de l’État, mais le tribunal n’a pas encore décidé s’il devait ou non se saisir de l’affaire.