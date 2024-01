Le gouverneur démocrate du Wisconsin oppose son veto à la carte républicaine alors qu’un autre combat judiciaire de redécoupage se profile

MADISON, Wisconsin (AP) – Le gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, a opposé mardi son veto à un proposition de redécoupage que la législature contrôlée par les républicains a adopté la semaine dernière dans un ultime effort pour éviter le tracé des limites législatives par la Cour suprême de l’État.

Le veto est intervenu un jour après que cinq des membres républicains du Congrès du Wisconsin, ainsi que l’Assemblée législative contrôlée par le GOP, ont demandé au nouveau membre libéral de la Cour suprême de l’État de ne pas entendre un procès qui cherche à redessiner les cartes des circonscriptions du Congrès avant les élections de novembre.

Les enjeux politiques dans les deux cas sont énormes pour les deux camps dans cet État du champ de bataille présidentiel, où les républicains ont une emprise ferme sur l’Assemblée législative depuis 2011, même si les démocrates ont remporté les élections à l’échelle de l’État, notamment pour le poste de gouverneur en 2018 et 2022.

Evers avait promis d’opposer son veto à la proposition de district législatif du GOP, qui reflétait largement les cartes qu’il avait proposées, mais avec des changements qui réduiraient le nombre de titulaires du GOP au Sénat et à l’Assemblée de l’État qui devraient s’affronter en novembre.

Evers a déclaré qu’il avait opposé son veto aux cartes parce qu’elles étaient « plus ou moins identiques ».

« Les Républicains ont adopté des cartes pour s’assurer que les candidats républicains sortants conservent leur siège », a-t-il déclaré dans un communiqué. “Les amis, c’est juste encore plus de gerrymandering.”

Les Républicains n’ont pas suffisamment de voix à l’Assemblée législative pour passer outre le veto.

Le président de l’Assemblée républicaine, Robin Vos, a accusé Evers de faire confiance à la Cour suprême du Wisconsin « pour lui fournir des cartes encore plus partisanes et tridimensionnelles pour les démocrates ». Et le chef de la majorité républicaine au Sénat, Devin LeMahieu, a déclaré dans un communiqué qu’Evers est convaincu que le tribunal «piétinera l’autorité constitutionnelle de la législature».

La Cour suprême de l’État, contrôlée par les libéraux, le mois dernier a jeté les cartes législatives actuelles dessinées par les Républicains comme inconstitutionnelle. Le tribunal a déclaré qu’il dessinerait de nouvelles cartes à moins que le législateur et Evers n’en conviennent d’abord.

Ils ne pouvaient pas s’entendre.

La législature s’est empressée d’adopter des cartes avant la date limite de jeudi pour que les consultants embauchés par la Cour suprême du Wisconsin soumettent leurs recommandations pour de nouvelles lignes de démarcation. Ils examinaient six cartes soumises séparément par Evers, les républicains, les démocrates et d’autres. Ils pourraient recommander l’une de ces cartes, ou la leur. Il appartiendra alors au tribunal sous contrôle libéral d’ordonner les cartes.

Les machinations législatives du Wisconsin surviennent alors le litige continue dans plus d’une douzaine d’États dans les circonscriptions législatives de la Chambre des représentants des États-Unis et des États qui étaient promulguée après le recensement de 2020. Les nationaux-démocrates la semaine dernière a demandé à la Cour suprême du Wisconsin de contester les circonscriptions du Congrès de l’État, mais le tribunal n’a pas encore décidé s’il devait ou non se saisir de l’affaire.

Ce procès soutient que décision le mois dernier commander de nouvelles cartes législatives d’État ouvre la porte au dernier défi axé sur les lignes du Congrès.

Les Républicains ont demandé dans cette affaire de circonscription législative que la juge Janet Protasiewicz se récuse, sur la base de commentaires qu’elle a faits pendant sa campagne, qualifiant les cartes de « truquées » et d’« injustes ». Elle a refusé de se retirer et faisait partie de la majorité de 4 contre 3 en décembre qui a commandé de nouvelles cartes.

Aujourd’hui, les Républicains avancent des arguments similaires en lui demandant de ne pas entendre la contestation du Congrès en matière de redécoupage. Dans une requête déposée lundi, ils ont fait valoir que ses commentaires critiques à l’égard des cartes républicaines l’obligeaient à se retirer afin d’éviter une violation de la Constitution américaine. Ils citent également les près de 10 millions de dollars que sa campagne a reçus du Parti démocrate du Wisconsin.

« Un juge ne peut pas trancher une affaire sur laquelle il a préjugé ou lorsque sa participation crée un risque sérieux de partialité réelle », ont soutenu les Républicains dans la motion. «Les déclarations publiques de campagne de la juge Protasiewicz établissent un risque constitutionnellement intolérable qu’elle ait préjugé du bien-fondé de cette affaire.»

Protasiewicz a rejeté des arguments similaires dans l’affaire du redécoupage de la carte législative de l’État, affirmant en octobre que la loi ne l’obligeait pas à se retirer de cette affaire.

« Les décisions de récusation sont contrôlées par la loi », écrivait alors Protasiewicz. « Ce n’est pas une question de préférence personnelle. Si le précédent l’exige, je dois me récuser. Mais si le précédent ne justifie pas une récusation, mon serment m’oblige à participer.

Ceux qui demandent sa récusation dans l’affaire de redécoupage du Congrès sont l’Assemblée législative du Wisconsin contrôlée par le GOP et les représentants républicains américains Scott Fitzgerald, Glenn Grothman, Mike Gallagher, Bryan Steil et Tom Tiffany.

Le seul républicain qui n’est pas impliqué dans le procès est le représentant américain Derrick Van Orden, qui représente le 3e district du Congrès de l’ouest du Wisconsin. Il s’agit de l’un des deux seuls districts du Congrès du Wisconsin considérés comme compétitifs.

Les cartes actuelles du Congrès du Wisconsin ont été dessinées par Evers et approuvées par la Cour suprême de l’État. La Cour suprême des États-Unis en mars 2022 a refusé de bloquer qu’ils prennent effet.

La Cour suprême du Wisconsin dispose d’un délai extrêmement serré pour examiner la contestation. Les responsables électoraux de l’État ont déclaré que de nouvelles cartes doivent être en place d’ici le 15 mars afin que les candidats et les responsables électoraux puissent se préparer adéquatement pour les primaires du 13 août. Les candidats pourront commencer à faire circuler leurs déclarations de candidature le 15 avril.

Le procès fait valoir que le tribunal a le temps d’accepter les cartes soumises et d’en sélectionner une qui sera en place pour les élections de novembre.