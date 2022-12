Le gouverneur démocrate du Kentucky dépose une demande de réélection dans l’État rouge

FRANKFORT, Ky. (AP) – Fraîchement sorti d’un événement annonçant le plus grand projet de développement économique du Kentucky, le gouverneur démocrate Andy Beshear a demandé sa réélection lundi, vantant son travail pour augmenter les emplois, développer les soins de santé et soutenir les enseignants pendant un mandat marqué par un tempêtes pandémiques et meurtrières.

Beshear a défendu ses efforts pour lutter contre le COVID-19 et a minimisé toute réaction politique potentielle des restrictions liées au virus qu’il a imposées aux entreprises et aux rassemblements. La crise sanitaire mondiale lui a donné un accès sans précédent aux Kentuckiens grâce à de fréquentes conférences de presse organisées pour les guider à travers la crise.

“Je pense que les électeurs du Kentucky – qui me connaissent assez bien maintenant – savent que je travaillerai pour eux sans relâche chaque jour”, a déclaré le gouverneur aux journalistes au Capitole de l’État.

Beshear, 45 ans, fils de l’ancien gouverneur à deux mandats Steve Beshear, était accompagné de sa femme, de leurs deux enfants et de ses parents alors qu’il soumettait des documents au bureau du secrétaire d’État pour les élections de 2023. Le lieutenant-gouverneur Jacqueline Coleman, qui courra à nouveau avec lui l’année prochaine, l’a également rejoint.

Les sondages ont constamment montré que le gouverneur recevait des notes élevées de rendement au travail de la part des Kentuckiens. Mais Beshear fait face à une lutte de réélection difficile dans un État fortement en faveur des républicains. Les candidats du GOP, dont plusieurs qui l’ont combattu sur les fronts juridiques et politiques au cours de son premier mandat, font la queue pour avoir la chance de le défier l’année prochaine.

“Les fondamentaux sont solides pour qu’un candidat républicain le batte, et nous sommes prêts à soutenir notre candidat une fois le processus primaire terminé”, a déclaré lundi le porte-parole du GOP, Sean Southard, dans un communiqué. “En 2023, l’émission d’Andy Beshear aura sa dernière saison.”

À l’approche des premiers mois de printemps, Beshear a posé des questions sur des rivaux potentiels.

“Lorsque vous avez gouverné pendant une pandémie, des tornades et des tempêtes de verglas, qui sont vos adversaires potentiels ne vous empêchent pas de dormir la nuit”, a-t-il déclaré. “Je suis concentré sur le fait de faire du bon travail.”

Plus tôt dans la journée, Beshear a pris la parole lors d’un événement présentant les progrès de Ford et de son partenaire sud-coréen dans le développement d’une entreprise de production de batteries à Glendale, dans le centre du Kentucky. Le méga-projet – lancé par Beshear l’année dernière et classé comme le plus important de l’histoire de l’État – emploiera 5 000 travailleurs pour produire des batteries pour les futurs véhicules électriques Ford et Lincoln.

Le gouverneur a toujours vanté les succès économiques de l’État au cours de son mandat. Lundi, il a déclaré qu’il s’agissait des «deux plus grandes années de développement économique de l’État de notre vivant, créant plus d’emplois que jamais auparavant».

Beshear a souligné ses efforts pour élargir l’accès aux soins de santé. Il a relancé un portail Web géré par l’État lancé par l’administration de son père qui inscrit les Kentuckiens à la couverture santé, qui avait été démantelé par le gouverneur républicain qui a servi pour un seul mandat entre eux, Matt Bevin.

Beshear a déclaré qu’il continuerait à faire pression pour obtenir des salaires plus élevés pour les éducateurs afin d’aider à surmonter une pénurie d’enseignants dans tout l’État.

Le gouverneur a exhorté la législature à rouvrir le budget de l’État l’année prochaine au milieu d’excédents budgétaires sans précédent pour injecter plus d’argent dans les écoles publiques. Les législateurs ont laissé aux districts scolaires locaux le soin de décider d’utiliser ou non un financement supplémentaire de l’État pour offrir un salaire plus élevé aux enseignants et aux autres membres du personnel scolaire. La plupart des districts ont accordé des augmentations de salaire, disent les républicains.

Mais le gouverneur dit que plus doit être fait. Les républicains, quant à eux, tentent de blâmer Beshear pour les revers liés à la pandémie dans les résultats des tests à l’échelle de l’État.

Beshear a déclaré lundi que les Kentuckiens resteront dans les mémoires pour leur persévérance contre la pandémie et pour avoir surmonté les tornades mortelles et les inondations pendant son mandat. Il a fait l’objet d’attaques cinglantes du GOP pour sa gestion de la pandémie, mais il a vigoureusement défendu ses actions.

“Nous avons pris les décisions difficiles quand c’étaient les bonnes décisions”, a déclaré Beshear. « J’allais faire passer la vie de notre peuple avant toute ambition personnelle. Et ce que j’ai dit alors, c’est que si nous sauvions plus de vies mais qu’ils me chassaient de la ville, alors OK. Je vais rester fier de ce que notre équipe a fait ensemble, quelles qu’en soient les conséquences.

