Le gouverneur démocrate du Kansas, Kelly, entamera son 2e mandat ; Kobach est AG

TOPEKA, Kan. (AP) – La campagne de réélection réussie de la gouverneure démocrate Laura Kelly dans le Kansas à tendance républicaine a séduit les électeurs centristes avec des publicités la montrant debout au milieu d’une route rurale. Elle entame son deuxième mandat face à une législature sceptique dirigée par le GOP et à un nouveau procureur général d’extrême droite.

Kelly et d’autres élus de tout l’État doivent prêter serment lors d’une cérémonie à midi lundi qui comprend son discours inaugural. Elle a souvent utilisé ses principaux discours publics pour promouvoir le bipartisme.

La cérémonie couronnera également un grand retour politique pour Kris Kobach, le nouveau procureur général. Pendant deux décennies, il a acquis une réputation nationale en plaidant pour des lois strictes sur l’immigration et les élections, mais est devenu un paratonnerre pour la controverse. Il a perdu la course du gouverneur de 2018 contre Kelly, puis une primaire du GOP pour un siège ouvert au Sénat américain en 2020.

Les victoires de Kelly et de Kobach l’année dernière ont été étroites, car les électeurs du Kansas ont envoyé des messages résolument mitigés. En août, les électeurs ont rejeté de manière décisive une proposition de modification de la constitution de l’État qui aurait permis aux législateurs d’interdire l’avortement, mais les républicains ont maintenu leurs supermajorités dans les deux chambres législatives, gardant les conservateurs fermement aux commandes.

L’Assemblée législative doit se réunir lundi à 14 heures pour des sessions de la Chambre et du Sénat consacrées principalement à l’entretien ménager et à l’assermentation des nouveaux membres. Kelly doit présenter son programme législatif dans le discours annuel sur l’état de l’État mercredi soir.

“Je savais dès le départ que si je voulais accomplir quoi que ce soit dans la vie publique, j’allais devoir établir des relations de l’autre côté de l’allée”, a déclaré Kelly dans une récente interview. “Je continuerai à travailler de manière bipartite pour faire avancer les choses.”

La crédibilité centriste de Kelly repose sur quelques mesures très médiatisées, telles que la rupture avec le président Joe Biden sur les mandats de vaccin COVID-19 en novembre 2021 et la signature d’un projet de loi interdisant les villes «sanctuaires» pour les immigrants vivant illégalement aux États-Unis. Le mois dernier, elle a interdit l’utilisation de TikTok par les employés de l’État sur les appareils émis par l’État, à la suite d’une action similaire du Congrès et d’un grand nombre de gouverneurs républicains tels que Kristi Noem du Dakota du Sud.

Mais elle a également fréquemment affronté les législateurs républicains sur des questions budgétaires, des réductions d’impôts et des politiques d’éducation et de santé publique. Elle a opposé son veto à deux reprises à leurs propositions visant à interdire aux athlètes transgenres les sports féminins et féminins K-12 et universitaires. Ses propositions d’étendre la couverture Medicaid de l’État à 150 000 personnes supplémentaires sont restées lettre morte pour les meilleurs républicains.

“Je n’ai jamais pensé qu’elle vivait au milieu de la route”, a déclaré le représentant de l’État Dan Hawkins, un républicain de Wichita, après que d’autres républicains l’ont nommé le prochain président de la Chambre le mois dernier, ajoutant que sa chambre, “le cas échéant, déplace un un peu plus à droite.

Kobach a perdu une course au Congrès en 2004 avant de remporter le premier des deux mandats de secrétaire d’État du Kansas en 2010. Il a été le premier éminent élu du Kansas à approuver la candidature de Donald Trump à la présidence en 2016 et a été vice-président d’un Trump de courte durée. Commission sur la fraude électorale.

Ses courses infructueuses de 2018 et 2020 ont écrasé sa carrière politique et laissé de nombreux républicains croire qu’il ne pouvait pas gagner une course à l’échelle de l’État. Mais de nombreux dirigeants et militants du GOP ont déclaré que sa campagne de 2022 était mieux organisée et plus ciblée, générant moins de drame ou d’indignation.

Le Kobach le plus combatif pourrait revenir: il a promis d’intenter des poursuites pour contester les politiques de l’administration Biden. Il a déjà identifié comme cibles potentielles une liste du petit poulet des prairies comme espèce menacée et une expansion des eaux couvertes par les réglementations de l’Agence américaine de protection de l’environnement.

John Hanna, l’Associated Press