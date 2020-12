Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a demandé au président Donald Trump une déclaration d’urgence permettant l’utilisation des ressources fédérales pour aider à la récupération après les bombardements de Noël qui ont secoué Nashville et détruit les réseaux de communication.

«La gravité et l’ampleur de la situation actuelle sont telles qu’une réponse efficace dépasse les capacités de l’État et des collectivités locales concernées», Lee a déclaré vendredi dans une lettre à Trump. Il a noté que les ressources des gouvernements étatiques et locaux s’étaient épuisées après avoir dépensé plus de 175 millions de dollars pour répondre aux catastrophes en 2019 et 2020, y compris les tornades et les inondations.

J’ai demandé une déclaration d’urgence à @POTUS pour soutenir les efforts et les secours en cours. pic.twitter.com/7vwrvN1FBw – Le gouverneur Bill Lee (@GovBillLee) 26 décembre 2020

Un VR a explosé tôt vendredi matin dans le centre-ville de Nashville dans ce que la police a qualifié d’acte intentionnel. Trois personnes ont été blessées et d’éventuels restes humains ont été retrouvés près du site de l’explosion. Lee a déclaré que 41 entreprises ont été endommagées et que les bâtiments touchés – dont beaucoup sont historiques – devront être évalués par des ingénieurs pour déterminer s’ils peuvent être pénétrés en toute sécurité.

Le camping-car était garé devant un bâtiment de transmission AT&T lorsque la bombe a explosé, détruisant les lignes fixes et les services de téléphonie mobile à travers le Tennessee et dans certaines parties du Kentucky et du nord de l’Alabama, a déclaré Lee. L’explosion a également paralysé 20 911 centres d’appels d’urgence et endommagé des réseaux informatiques, obligeant les systèmes d’État à fonctionner sur une infrastructure de secours.

Aussi sur rt.com REGARDER: l’attentat à la bombe de Nashville RV capturé par CCTV, plus de vidéos montrent l’impact des explosions et la dévastation

«Les dégâts sont choquants et c’est un miracle qu’aucun habitant n’ait été tué», Lee a tweeté après avoir visité la région samedi matin.

AT&T a reconnu que les services de télécommunications étaient restés perturbés samedi à Nashville et dans les environs. Deux systèmes cellulaires portables ont été déployés au centre-ville, et les ingénieurs d’AT & T ont percé des trous d’accès au bâtiment endommagé pour tenter de reconnecter l’équipement critique à l’électricité.

Aussi sur rt.com Des restes humains « possibles » trouvés près d’un site de bombardement « intentionnel » à Nashville

« Veuillez commencer à signaler comment les clients AT&T n’ont aucune communication avec le monde extérieur, » a déclaré un utilisateur de Twitter.

Veuillez commencer à signaler comment les clients ATT n’ont aucune communication avec le monde extérieur – pas de téléphone, Internet, télévision, etc. – dans un magasin pour le wifi maintenant pour voir ce qui se passe. Non @ATT informer les sources d’information de ce qui se passe et du temps estimé pour la restauration ??? TN Familles dans le noir. – TN_Pissenlit (@tn_dandelion) 26 décembre 2020

La police n’aurait apparemment identifié ni la cible ni le motif de l’attentat à la bombe, qui s’est produit après que le véhicule de plaisance a lancé un avertissement enregistré indiquant qu’il détonerait dans 15 minutes. UNE « personne d’intérêt »lié au VR a été identifié par les enquêteurs, a déclaré CBS News, citant un responsable de l’application de la loi non identifié.

Le maire de Nashville, John Cooper, a appelé le « délibérer » explosion un « Événement unique. » La Federal Aviation Authority a temporairement déclaré le ciel à moins d’un mille marin du site de bombardement «Espace aérien de défense nationale», ce qui signifie que « la force meurtrière » pourrait être utilisé s’il est violé. Les restrictions de vol seront en place jusqu’à 16 h 45, heure locale, le 30 décembre.

La FAA a classé l’espace aérien autour de la scène de bombardement de Nashville comme «espace aérien de la défense nationale», affirmant que «la force meurtrière» pourrait être utilisée contre les contrevenants. pic.twitter.com/L0S0hUDS9g – Rupture911 (@ Breaking911) 26 décembre 2020

Le chef de la police de Nashville, John Drake, a crédité six policiers pour s’être précipités pour évacuer les résidents avant que la bombe ne se déclenche. Les agents ont fait du porte-à-porte, évacuant des appartements et alerté un homme qui promenait son chien dans la rue où le camping-car était garé juste avant l’explosion.

«ACTES D’HÉROISME» Ces policiers de Nashville ont couru en danger et ont évacué des résidents avant une explosion de VR au centre-ville, sauvant des vies. «Ces officiers ne se soucient pas d’eux-mêmes … Ils se soucient des citoyens de Nashville." https://t.co/kVsVR1uCTF – FoxNashville (@FOXNashville) 26 décembre 2020

Des urgences nationales et locales ont été déclarées vendredi et un couvre-feu est en vigueur dans le centre-ville de Nashville jusqu’à 16h30 dimanche.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!