Le gouverneur de Virginie Youngkin prédit que les victoires à mi-parcours du GOP pourraient aider à apaiser les craintes de récession

Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, prédit que les gains républicains à mi-parcours de 2022 pourraient aider à atténuer les craintes de récession.

“Je pense que cela aura une influence apaisante. Maintenant, au lieu d’avoir un gouvernement à parti unique, nous avons divisé le gouvernement et nous pourrions nous retrouver avec, je pense, des dépenses un peu plus rationnelles”, a déclaré Youngkin à Ylan Mui de CNBC lors de la conférence Delivering Alpha à New York mercredi. “Je m’attends à ce que si cela peut arriver, nous verrons oui, un ralentissement, mais nous ne verrons pas un atterrissage brutal.”

Youngkin, un républicain, a déclaré que les Américains pensent généralement que son parti reprendra la Chambre et qu’il est “prudemment optimiste” qu’ils reprendront également le Sénat. Ancien cadre du capital-investissement, la victoire de Youngkin en Virginie l’année dernière était sa première élection. Il s’est présenté au poste de gouverneur après 25 ans au sein du groupe Carlyle, l’une des sociétés de capital-investissement les plus influentes au monde, avant de prendre sa retraite en tant que co-directeur général.

“Je pense qu’il y a un moment ici où oui, la demande ressent une réelle pression de la hausse des taux d’intérêt, mais je pense que nous pouvons nous en sortir avec un résultat électoral qui, je pense, rétablit l’équilibre, mais en plus de cela, les entreprises maintiennent confiance, aller de l’avant avec leurs plans d’investissement à long terme et maintenir leurs plans d’embauche.

Youngkin a déclaré la Virginie “ouverte aux affaires” et a cherché à attirer des entreprises dans l’État. La Virginie est classée troisième dans les meilleurs États américains pour les affaires de CNBC en 2022 après avoir occupé la première place au cours des deux années consécutives précédentes.

Youngkin a prédit que les gains républicains à mi-parcours de 2022 pourraient stimuler l’économie de la même manière que, dit-il, la victoire de l’ancien président Donald Trump en 2016.

Il a dit qu’il y avait maintenant une grande crainte que l’économie ne se dirige vers une récession, qui, selon lui, est causée par une baisse de la confiance des consommateurs.

“Si vous vous souvenez, remontez à 2016 où il était clair que nous allions entrer dans une récession et on pensait aussi largement que Hillary Clinton allait gagner”, a déclaré Youngkin. “Ce qui s’est passé, bien sûr, c’est qu’il y a eu un changement, un changement. Lorsque Donald Trump a gagné, tout à coup, l’optimisme est revenu sur le marché et nous avons évité une récession.

L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan a augmenté de 8,2 points au-dessus de la lecture pré-électorale de novembre après l’élection de Trump en 2016, poussant l’indice de 6,6 points plus haut pendant tout le mois.