Le gouverneur de Virginie-Occidentale teste positif pour la deuxième fois pour COVID-19

CHARLESTON, W.Va. (AP) – Le gouverneur de Virginie-Occidentale, Jim Justice, a été testé positif au coronavirus mardi, quelques heures après avoir rencontré le directeur sportif de l’Université de Virginie-Occidentale, Wren Baker, et l’entraîneur de basket-ball du Temple de la renommée, Bob Huggins, a déclaré le bureau du gouverneur.

C’était la deuxième fois que le gouverneur républicain était testé positif au COVID-19, après un résultat positif en janvier 2022 qui l’avait forcé à reporter son discours annuel sur l’état de l’État.

Le juge de 71 ans, qui est entièrement vacciné et boosté contre le virus, a eu une apparition soudaine de symptômes bénins. Il était isolé à la maison et était sous la garde de plusieurs médecins, a indiqué le bureau du gouverneur dans un communiqué.

Toute personne ayant été en contact étroit avec la justice au cours des derniers jours est prévenue, indique le communiqué.

Les législateurs de l’État ont honoré Huggins avec des citations sur le parquet du Sénat et de la Chambre des délégués. Huggins et Baker ont rencontré Justice séparément dans la salle de réception du gouverneur.

Huggins a été inscrit au Basketball Hall of Fame l’année dernière.

La Virginie-Occidentale affrontera le TCU n ° 14 à Morgantown mercredi soir.

Après la rencontre avec Justice, Huggins était surveillé pour tout symptôme. Le porte-parole de l’athlétisme de la WVU, Bryan Messerly, a déclaré dans un e-mail que les tests seraient effectués conformément aux protocoles de l’école pour son niveau d’exposition, notant que Huggins était entièrement vacciné et boosté.

On ne savait pas immédiatement quelles mesures l’université prenait en raison de la rencontre entre Huggins, Baker et le gouverneur. Un e-mail envoyé au bureau des communications sportives de Virginie-Occidentale n’a pas été immédiatement renvoyé.

La justice était en communication avec son chef de cabinet et son personnel de bureau pour s’assurer que le gouvernement de l’État continue de fonctionner correctement, selon le communiqué.

Après que Justice ait contracté le COVID-19 il y a un an, il a repris ses briefings sur le virus une semaine plus tard. Justice avait développé un mal de tête et une forte fièvre et avait reçu un traitement par anticorps monoclonaux, tel que recommandé par son médecin.

John Raby, l’Associated Press