Le gouverneur de Virginie Northam annonce un plan pour le haut débit universel d’ici 2024

Le gouverneur de Virginie Ralph Northam, un démocrate, a annoncé vendredi que le Commonwealth investira 700 millions de dollars de fonds fédéraux pour fournir un haut débit universel à ses résidents d’ici 2024.

Le plan est l’engagement le plus complet et le plus ferme de tout État pour atteindre un tel objectif dans ce délai, selon le sénateur Mark Warner, D-Va., qui s’est exprimé lors d’une conférence de presse annonçant l’initiative. L’objectif de 2024 est quatre ans plus tôt que l’objectif antérieur de Northam.

Selon un communiqué de presse, l’Etat s’attend à avoir des engagements sur la majorité des connexions dans les 18 prochains mois.

Jennifer Boysko, une sénatrice de l’État démocrate qui préside le conseil consultatif sur le haut débit, a démontré l’ampleur de l’engagement en affirmant qu’en 2016, ils n’avaient reçu qu’un million de dollars à dépenser pour le haut débit dans toute la Virginie.

Les fonds proviennent des plus de 4 milliards de dollars alloués à la Virginie dans le cadre du plan de sauvetage américain adopté par le Congrès, selon Northam. Lors de la conférence de presse, il a souligné comment la pandémie de Covid a démontré le besoin urgent d’un accès Internet robuste dans tout l’État.

Fin 2020, au plus fort de l’enseignement à distance induit par la pandémie, le Conseil d’État de l’enseignement supérieur de Virginie a publié un rapport constatant qu’un élève de Virginie sur cinq, de la maternelle à l’université, n’avait ni Internet haut débit ni ordinateur à la maison. Parmi les étudiants de la maternelle à la 12e année en Virginie, 14% n’avaient pas de service Internet haut débit et il en allait de même pour 10% des étudiants.

La couverture haut débit a tendance à être clairsemée dans les zones rurales, bien que le rapport du conseil d’État note que près de 40 % des étudiants sans haut débit en Virginie vivent dans ou autour des villes.

Northam a établi un parallèle entre la situation actuelle du haut débit et l’augmentation de l’électricité aux États-Unis au début des années 1900. Il a déclaré qu’en 1936, 90% de la Virginie rurale n’avait pas accès à l’électricité jusqu’à ce que le Congrès adopte un projet de loi finançant la construction de l’infrastructure.

Warner a présenté l’initiative comme une opportunité pour la Virginie, récemment classée premier État pour les entreprises par CNBC, d’attirer plus d’emplois dans l’État.

« Si vous n’avez pas accès à Internet haut débit à large bande en 2021, vous n’obtiendrez même pas un aperçu de toute entreprise qui souhaite localiser ou créer des emplois ici ou, franchement, de certains des nôtres qui souhaitent rester ici », a déclaré Warner. mentionné.

D’autres États ont plans annoncés pour un accès large bande étendu ou universel sur des périodes différentes. Le gouverneur du Connecticut, par exemple, a publié un plan d’étendre la couverture haut débit à tous les résidents d’ici 2027. Un conseil d’État du haut débit en Californie a publié un long plan l’année dernière sur la façon dont il encouragerait le déploiement accéléré du haut débit dans l’État dans le but d’une couverture universelle et abordable.

