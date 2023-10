Glenn Youngkin en a fini avec Eventbrite.

Le site Web de gestion d’événements et de billetterie a révélé son extrémisme politique la semaine dernière, interdisant à Riley Gaines de promouvoir une conférence universitaire sur la protection du sport féminin. L’entreprise a affirmé que son événement violait ses conditions de service. Pendant ce temps, la plateforme n’a eu aucun problème à autoriser les listes qui adoptaient une position ouvertement pro-Hamas.

OutKick a contacté l’équipe de relations publiques d’Eventbrite ainsi que la PDG Julia Hartz pour savoir pourquoi cela s’est produit. Ni l’un ni l’autre n’ont répondu à notre demande. Au lieu de cela, le site Web a discrètement supprimé certaines listes d’événements célébrant les terroristes du Hamas en tant que « combattants de la résistance ».

Mais selon Youngkin, le mal était déjà fait. Et apparaissant sur Le spectacle Clay Travis et Buck Sexton Lundi, le gouverneur de Virginie a exprimé son dégoût pour la plateforme.

« Soyons clairs : lorsqu’une entreprise décide de faire des déclarations sur des questions politiques et sociales, elle doit en assumer les conséquences », a déclaré Youngkin. “Et le retour de flamme ici était justifié.”

Youngkin a cité les événements horribles du 7 octobre, lorsque les terroristes du Hamas ont brutalement massacré plus de 1 400 citoyens israéliens innocents lors d’une attaque surprise.

« Il n’y a pas de place pour s’asseoir sur une clôture ici. Soit vous le condamnez, soit vous le tolérez », a déclaré Youngkin. « Et le fait qu’Eventbrite continue d’organiser des événements autour du Hamas est incroyable. Mais en plus de cela, mettre fin de manière proactive à un accord avec Riley est inconcevable.

Eventbrite a essentiellement choisi de protéger les sentiments de la communauté transgenre, mais pas la sécurité des citoyens juifs et israéliens ciblés par des événements antisémites.

Glenn Youngkin n’autorisera plus l’utilisation d’Eventbrite par le bureau du gouverneur. (Photo par Chip Somodevilla/Getty Images)

Et pour cette raison, a déclaré Youngkin, il a décidé de cesser d’utiliser Eventbrite à la fois dans son comité d’action politique et dans le bureau du gouverneur. De plus, il a encouragé les auditeurs de Argile et Buck ne pas répondre ou RSVP aux invitations d’Eventbrite.

« Arrêtez simplement de les utiliser. C’est ce qui doit arriver aux entreprises qui adoptent ce genre de positions », a déclaré Youngkin. « Les clients peuvent le licencier. Et dans notre cas, nous les avons licenciés.

Suivez Amber sur X sur @TheAmberHarding ou envoyez-lui un e-mail à [email protected].