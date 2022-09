Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, interviewé à la conférence Delivering Alpha de CNBC

Le gouverneur républicain de Virginie, Glenn Youngkin, s’entretient avec le correspondant principal du Congrès de CNBC, Ylan Mui, lors de la conférence Delivering Alpha de CNBC mercredi.

Youngkin était auparavant co-directeur général de The Carlyle Group, l’une des sociétés de capital-investissement les plus influentes au monde, où il a travaillé pendant 25 ans avant de prendre sa retraite. En tant que gouverneur, Youngkin a déclaré la Virginie “ouverte aux affaires” et a cherché à attirer des entreprises dans l’État, mais a également fait face à des réactions négatives pour ses positions controversées sur la guerre culturelle.

La Virginie est classée troisième dans les meilleurs États américains pour les affaires de CNBC en 2022 après avoir occupé la première place au cours des deux années consécutives précédentes.