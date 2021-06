Le gouverneur de Tokyo annule tous les sites de visualisation publique des Jeux olympiques, certains devant être des centres de vaccination contre le Covid-19

Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a annulé samedi tous les sites de projection publique des Jeux olympiques d’été, détournant certains sites pour en faire des centres de vaccination contre le COVID-19. Les spectateurs étrangers sont interdits d’assister aux Jeux, retardés d’un an en raison de la pandémie, mais le gouvernement et les organisateurs de Tokyo 2020 ont attendu pendant des mois pour décider d’autoriser ou non les spectateurs japonais à entrer dans les stades. L’interdiction de la visualisation publique fait suite à la décision du gouvernement métropolitain ce mois-ci d’abandonner les plans d’un site de visualisation publique dans le parc Yoyogi, dans le centre de Tokyo, convertissant le lieu en centre de vaccination.

« Je pense que ce sont des mesures nécessaires, sous différents angles, pour des Jeux olympiques et paralympiques réussis », a déclaré Koike aux journalistes après avoir rencontré le Premier ministre Yoshihide Suga.

Ils doivent s’entretenir lundi avec le Comité international olympique et le Comité international paralympique.

Des experts médicaux japonais ont déclaré vendredi que l’interdiction des spectateurs aux Jeux olympiques était l’option la moins risquée pour aller de l’avant avec l’événement, tout en laissant planer la possibilité que les sites puissent accueillir jusqu’à 10 000 fans dans des zones où des mesures « quasi-urgences », comme un restaurant plus court heures, ont été levés.

