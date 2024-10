Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, partage les détails de son appel avec Elon Musk et déclare qu’ils n’ont pas discuté de politique

PHILIPSBURG, Pennsylvanie – Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a confirmé mercredi à NBC News qu’il s’était entretenu dimanche avec le magnat de la technologie Elon Musk – mais a déclaré que la politique n’avait jamais été abordée.

NBC News a rapporté Mardi, Musk a appelé Shapiro alors qu’il assistait au match Pittsburgh Steelers-Dallas Cowboys à Pittsburgh ce week-end. Les deux étaient liés par Thomas Tull, un producteur hollywoodien devenu investisseur, dans la loge duquel Musk était assis.

« Thomas et Elon étaient ensemble au match des Steelers et m’ont appelé à propos de certaines idées d’Elon Musk pour investir en Pennsylvanie, créer des emplois et des opportunités économiques, et j’ai été ravi d’en entendre parler », a déclaré Shapiro après un événement au Center. Comté promouvant les parcs d’État de Pennsylvanie.

Musc, un partisan de Trump qui est investir de l’argent dans un super PAC pro-Trump qu’il a formé sous le nom d’America PAC, se situe à l’opposé du spectre politique de Shapiro, un éminent partisan de la vice-présidente Kamala Harris, qui était autrefois considéré comme figurant sur une liste restreinte pour être son colistier.

Shapiro a reconnu le fossé politique entre lui et Musk, déclarant : « Nous n’avons évidemment pas parlé de politique » lors de l’appel de dimanche.

«Nous nous sommes concentrés sur ce que j’essaie de faire chaque jour, c’est-à-dire créer des emplois, des opportunités économiques et de la croissance en Pennsylvanie. Et je souhaite voir davantage d’investissements, en particulier dans le sud-ouest de la Pennsylvanie », a-t-il ajouté.

Pressé de savoir s’il a des inquiétudes concernant l’histoire de Musk en matière de commentaires antisyndicauxShapiro a déclaré qu’il pensait que « le mode de vie syndical est d’une importance cruciale. Ils ont contribué à bâtir notre classe moyenne et à renforcer la Pennsylvanie, je vais donc continuer à soutenir nos syndicats.

En août, après une conversation publique de deux heures sur X entre Trump et Musk, le syndicat United Auto Workers a déposé des accusations fédérales en matière de travail contre les deux hommes pour les commentaires qu’ils ont faits sur la plateforme concernant le licenciement des travailleurs qui menacent de faire grève.

Le Conseil national des relations du travail a également conclu à deux reprises que Tesla avait violé le droit du travail, une fois en 2018, lorsque Musk l’avait interrogé. dans un tweet pourquoi les travailleurs de Tesla voudraient payer des cotisations syndicales, et une fois en 2021, lorsque l’entreprise a licencié un militant syndical.

L’appel entre Musk et Shapiro a eu lieu moins de 30 jours avant le jour du scrutin, alors que les deux campagnes présidentielles intensifient leurs efforts sur le champ de bataille de Pennsylvanie, ce qui pourrait être crucial pour la victoire de l’un ou l’autre candidat. Musk lui-même est prêt à faire campagne dans l’État au nom de Trump, un fait que Trump a souligné lors d’un rassemblement mercredi à Scranton, en Pennsylvanie, où il a qualifié Musk de « fantastique ».

« Il va faire beaucoup de choses. Il va être impliqué », a déclaré Trump à ses partisans. « Vous savez, il fait actuellement campagne en Pennsylvanie, Elon Musk, parce qu’il a des sentiments très forts. »

Shapiro a fait irruption dans l’État pour Harris, tandis que Musk était présent un rassemblement avec Trump ce week-end à Butlerune ville au nord de Pittsburgh qui a été le théâtre d’une tentative d’assassinat de Trump le 13 juillet.

Musk, PDG de Tesla et propriétaire de X et SpaceX, a des liens avec l’État depuis qu’il a fréquenté l’Université de Pennsylvanie. Il a officiellement soutenu Trump après la fusillade de Butler.

Musk est « une sorte de gars solitaire. Il est incroyable. C’est un génie absolu », a déclaré mercredi Trump à ses partisans à Scranton. « Nous devons prendre soin de nos génies. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com