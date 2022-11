Le gouverneur de New York signe une loi réprimant le minage de bitcoins

Ces machines, connues sous le nom de plates-formes minières, fonctionnent 24 heures sur 24 pour trouver de nouvelles unités de crypto-monnaie. Salle Benjamin | CNBC

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a signé mardi une loi interdisant certains bitcoins opérations minières qui fonctionnent avec des sources d’énergie à base de carbone. Au cours des deux prochaines années, à moins qu’une société minière de preuve de travail n’utilise 100 % d’énergie renouvelable, elle ne sera pas autorisée à étendre ou à renouveler ses permis, et les nouveaux entrants ne seront pas autorisés à se connecter. “C’est le premier du genre dans le pays”, a déclaré Hochul dans un dossier juridique détaillant sa décision. Le gouverneur a ajouté qu’il s’agissait d’une étape clé pour New York, car l’État cherche à réduire son empreinte carbone en sévissant contre les mines qui utilisent l’électricité des centrales électriques qui brûlent des combustibles fossiles. La loi intervient également alors que l’industrie de la cryptographie est sous le choc de l’implosion du FTX de Sam Bankman-Fried, qui était autrefois l’un des noms les plus populaires et les plus fiables de l’industrie.

La loi minière de New York, qui a été adoptée par l’assemblée de l’État fin avril et le sénat de l’État en juin, appelle à un moratoire de deux ans sur certaines opérations d’extraction de crypto-monnaie qui utilisent des méthodes d’authentification de preuve de travail pour valider les transactions de la chaîne de blocs. L’extraction de preuve de travail, qui nécessite un équipement sophistiqué et beaucoup d’électricité, est utilisée pour créer du bitcoin, entre autres jetons. Les initiés de l’industrie disent à CNBC que cela pourrait avoir un effet domino à travers les États-Unis, qui sont actuellement à l’avant-garde de l’industrie minière mondiale du bitcoin, représentant 38% des mineurs du monde. “L’approbation créera un dangereux précédent pour déterminer qui peut ou non utiliser le pouvoir dans l’État de New York”, a écrit la Chambre de commerce numérique dans un communiqué.

C’est un sentiment partagé par Kevin Zhang de la société de monnaie numérique Foundry. “Non seulement c’est un signal clair que New York est fermée aux affaires des mineurs de bitcoins, mais cela crée un dangereux précédent pour avoir choisi une industrie particulière pour interdire l’utilisation de l’énergie”, a déclaré Zhang, vice-président senior de la stratégie minière de Foundry. L’effet net de cela, selon Perianne Boring de la Chambre de commerce numérique, affaiblirait l’économie de New York en forçant les entreprises à prendre des emplois ailleurs. “Il s’agit d’un revers important pour l’État et étouffera son avenir en tant que leader de la technologie et des services financiers mondiaux. Plus important encore, cette décision éliminera des emplois syndicaux critiques et privera davantage l’accès financier aux nombreuses populations sous-bancarisées vivant dans l’Empire State, ” Boring a précédemment déclaré à CNBC. En ce qui concerne le calendrier, la loi est entrée en vigueur après l’approbation du gouverneur.

L’ironie de l’interdiction de l’extraction de bitcoins

Une section de la loi consiste à mener une étude à l’échelle de l’État sur l’impact environnemental des opérations minières de preuve de travail sur la capacité de New York à atteindre les objectifs climatiques agressifs fixés en vertu de la Climate Leadership and Community Protection Act, qui exige que les émissions de gaz à effet de serre de New York soient réduit de 85% d’ici 2050. Boring dit à CNBC que la récente vague de soutien à l’interdiction est liée à ce mandat de transition vers l’énergie durable. “L’exploitation minière de preuve de travail a le potentiel de mener la transition mondiale vers une énergie plus durable”, a déclaré Boring à Crypto World de CNBC, soulignant l’ironie du moratoire. “L’industrie minière du bitcoin est en fait en tête en termes de conformité à cette loi.” Le mix énergétique durable de l’industrie minière mondiale du bitcoin est aujourd’hui estimé à un peu moins de 60 %, et la Chambre de commerce numérique a constaté que le mix énergétique durable est plus proche de 80 % pour ses membres qui exploitent dans l’État de New York. “L’environnement réglementaire à New York non seulement stoppera leur objectif – l’exploitation minière à base de carburant à base de carbone – mais découragera également probablement les nouveaux mineurs basés sur les énergies renouvelables de faire des affaires avec l’État en raison de la possibilité d’une plus grande dérive réglementaire”, a déclaré John Warren, PDG d’une société minière de bitcoins de qualité institutionnelle Exploitation minière GEM. Un tiers de la production de l’État de New York provient des énergies renouvelables, selon les dernières informations disponibles données de l’US Energy Information Administration. New York compte ses centrales nucléaires vers son objectif d’électricité sans carbone à 100 %, et l’État produit plus d’énergie hydroélectrique que tout autre État à l’est des montagnes Rocheuses. L’État a également un climat froid, ce qui signifie que moins d’énergie est nécessaire pour refroidir les banques d’ordinateurs utilisés dans l’extraction de crypto, ainsi que de nombreuses infrastructures industrielles abandonnées qui sont prêtes à être réutilisées. Lors de la conférence Bitcoin 2022 à Miami en avril, l’ancien candidat à la présidence et New-Yorkais Andrew Yang a déclaré à CNBC que lorsqu’il s’adressait aux gens de l’industrie, il avait découvert que les opérations minières pouvaient aider à développer la demande d’énergie renouvelable. “Dans mon esprit, beaucoup de ces choses vont finir par pousser l’activité vers d’autres endroits qui pourraient ne pas atteindre l’objectif des décideurs”, a déclaré Yang.

Certains dans l’industrie n’attendent pas que l’État officialise l’interdiction avant d’agir. Plus tôt cette année, les données de la société de monnaie numérique Foundry ont montré que la part de New York dans le réseau minier de bitcoins est passée de 20 % à 10 % en quelques mois, alors que les mineurs ont commencé à migrer vers des juridictions plus respectueuses de la cryptographie dans d’autres parties du pays. “Nos clients ont peur d’investir dans l’État de New York”, a déclaré Zhang de Foundry. “Même sur les déploiements de Foundry de 500 millions de dollars en capital pour l’équipement minier, moins de 5% sont allés à New York en raison du paysage politique hostile”, a poursuivi Zhang.

L’effet domino