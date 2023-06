Le gouverneur de New York, Hochul, signe un projet de loi pour protéger les fournisseurs de pilules abortives

La gouverneure Kathy Hochul tient une conférence de presse sur la disponibilité des médias et fait une annonce sur le droit à l’avortement au bureau du 633, 3e Avenue. Le gouverneur Hochul a informé les médias de l’état de la pandémie de COVID-19 dans l’État, a annoncé plus de financement pour fournir un avortement à la demande, a fait le point sur la situation avec la variole du singe et a invité les entreprises du pays à déménager dans l’État de New York conformément aux lois de l’égalité, du droit à l’avortement et d’un climat favorable aux affaires.

Lév Radin | Fusée lumineuse | Getty Images