La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré vendredi une urgence en cas de catastrophe après la découverte d’échantillons du virus de la poliomyélite dans les eaux usées de trois comtés à l’extérieur de New York.

Le décret de Hochul est intervenu plus d’un mois après qu’un adulte du comté de Rockland, au nord de New York, a été diagnostiqué avec la maladie en juillet. Il s’agissait du premier cas confirmé de poliomyélite aux États-Unis depuis près d’une décennie.

La déclaration augmenterait le nombre de personnes autorisées à administrer des vaccins contre la poliomyélite et d’autres mesures pour accélérer les taux d’inoculation. L’état d’urgence restera en vigueur jusqu’au 9 octobre.

Le virus de la poliomyélite était présent dans des échantillons d’eaux usées prélevés dès avril, a indiqué le décret du Hochul.

Le virus a été détecté dans des échantillons d’eaux usées prélevés dans les comtés d’Orange, Rockland et Sullivan chaque mois depuis avril, indiquant que le virus était présent dans l’État avant que le cas du comté de Rockland ne soit découvert en juillet.

Après la détection de la maladie, les responsables de New York ont ​​commencé à exhorter les résidents non vaccinés à prendre des vacances contre la polio. Alors que

des personnes de tous âges sont menacées, le virus affecte principalement les enfants de trois ans et moins.

La poliomyélite peut provoquer une paralysie irréversible dans certains cas, mais elle peut être prévenue par un vaccin mis à disposition pour la première fois en 1955.

Il n’existe aucun remède connu. Trois doses du vaccin procurent une immunité de près de 100 %.