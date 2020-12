[The stream is slated to start at 9:10 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, tient un point de presse lundi alors que le pays lance le déploiement massif du vaccin Covid-19 de Pfizer.

Le vaccin de Pfizer est le premier autorisé aux États-Unis pour prévenir le coronavirus, qui a tué près de 300000 Américains en moins d’un an.

Maintenant que le pays dispose d’un vaccin jugé sûr et efficace par la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention, le gouvernement doit le distribuer rapidement, un défi de taille sur le plan logistique.

Lisez les mises à jour en direct de CNBC pour voir les dernières nouvelles sur l’épidémie de Covid-19.