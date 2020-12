[The stream is slated to start at 11:30 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, doit tenir un point de presse vendredi sur la pandémie de coronavirus alors que l’État se prépare à recevoir un vaccin Covid-19 qui pourrait être autorisé et livré dans les prochains jours.

Cuomo sera rejoint par le représentant Hakeem Jeffries (D-NY), le représentant Grace Meng (D-NY), le représentant Karen Bass (D-CA), le représentant Joaquin Castro (D-TX) et le représentant Deb Haaland ( D-NM).

Le gouverneur démocrate a déclaré que New York devrait recevoir une allocation initiale de 170 000 doses de vaccin Pfizer une fois que la Food and Drug Administration américaine autorisera les injections. New York pourrait recevoir les doses dès ce week-end, a indiqué le bureau de Cuomo dans un communiqué de presse mercredi.

Pendant ce temps, New York réfléchit à l’opportunité d’imposer des restrictions sur les repas à l’intérieur si les hôpitaux de l’État continuent à être envahis par les patients Covid-19. Cuomo a déclaré lundi que si les hospitalisations de New York ne se stabilisaient pas en cinq jours, l’État pourrait fermer les restaurants à l’intérieur de la ville dès la semaine prochaine.

