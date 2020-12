[The stream is slated to start at 11:30 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, doit tenir un point de presse mercredi sur la pandémie de coronavirus alors que l’État commence à vacciner les travailleurs de la santé contre la maladie, qui a tué plus de 35800 personnes dans l’État, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins .

La première série de vaccinations survient alors que New York répond à une augmentation des cas de Covid-19 aux niveaux signalés pour la dernière fois au printemps lorsque le coronavirus a balayé l’État et submergé ses systèmes hospitaliers. New York rapporte une moyenne hebdomadaire d’environ 10 294 nouveaux cas de Covid-19 chaque jour, une augmentation de plus de 7% par rapport à il y a une semaine, selon une analyse CNBC des données de Johns Hopkins.

Pour lutter contre les infections croissantes et protéger la capacité des hôpitaux, Cuomo a interdit les repas à l’intérieur dans les restaurants de New York à partir de lundi, bien qu’il ait poussé les écoles à rester ouvertes. Le gouverneur démocrate a averti vendredi qu’il pourrait s’écouler «six mois» avant que les vaccins Covid-19 aident à mettre fin à l’épidémie.

« Vous allez voir un mauvais décembre, un mauvais janvier. Quelle est la gravité de la question », a déclaré Cuomo lors d’un point de presse.

Lisez les mises à jour en direct de CNBC pour voir les dernières nouvelles sur l’épidémie de Covid-19.