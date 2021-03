Le gouverneur de New York, Cuomo, refuse de démissionner malgré les scandales de harcèlement, affirme qu’il «  n’a jamais touché personne de manière inappropriée  »

Le gouverneur Andrew Cuomo a directement abordé mercredi plusieurs allégations de harcèlement sexuel, affirmant qu’il n’avait jamais eu l’intention d ‘«offenser» ou de «blesser» qui que ce soit, mais de rejeter les appels à sa démission.

Lors d’une conférence de presse mercredi, Cuomo est passé de la discussion sur la distribution de vaccins à New York à la réponse aux allégations d’attouchements non désirés et de harcèlement de la part de plusieurs femmes qui ont amené certaines à dire qu’il devrait démissionner du poste de gouverneur.

«Je comprends maintenant que j’ai agi d’une manière qui mettait les gens mal à l’aise», Admit Cuomo. «C’était involontaire et je m’en excuse vraiment et profondément. Je me sens mal à ce sujet et franchement embarrassé par cela et ce n’est pas facile à dire mais c’est la vérité.

Il a insisté, cependant, qu’il « N’a jamais touché personne de manière inappropriée. »

« Je serai le meilleur pour cette expérience, » il ajouta.

Lorsqu’on lui a demandé s’il arrêterait, Cuomo a répondu qu’il ne le ferait pas. Il a dit qu’il le ferait « Coopérer pleinement » avec les avocats désignés par le procureur général de New York, Letitia James, pour enquêter sur les accusations.

Aussi sur rt.com Les démocrates de New York parviennent à un « accord informel » sur la limitation des pouvoirs d’urgence du gouverneur Cuomo à la suite du scandale des maisons de retraite – rapports

«Je travaille pour les habitants de New York», il a dit. «Je vais faire le travail pour lequel les gens de l’État m’ont élu.»

Il a demandé que les gens «Attendre les faits du procureur général avant de se forger une opinion.»

Cuomo a été accusé pour la première fois de harcèlement en décembre par l’ancien assistant Lindsey Boylan, qui a ensuite détaillé son accusation, affirmant qu’il l’avait embrassée sans consentement et avait même suggéré une fois un jeu de « strip Poker »alors qu’ils étaient dans un avion privé. Le gouverneur a précédemment nié les accusations de Boylan.

Une autre ancienne aide, Charlotte Bennett, s’est par la suite manifestée en détaillant le harcèlement de Cuomo et en affirmant qu’il cherchait une relation sexuelle. Et une troisième femme, Anna Ruch, a accusé le gouverneur d’attouchements indésirables lors d’un mariage et a fustigé son «Comportement prédateur».

Cuomo a suggéré à un moment donné de s’embrasser et de se toucher «Façon de saluer les gens» comme tu peux trouver «Des centaines de photos de moi embrassant des gens, des hommes, des femmes. C’est ma façon habituelle et habituelle de saluer. » Il a dit que c’était aussi la manière de son père de saluer les gens.

L’avocat de Bennett a publié une déclaration après la conférence de presse, affirmant que l’événement était « Plein de mensonges et d’informations inexactes » et que les affirmations du gouverneur selon lesquelles il n’a jamais touché personne de manière inappropriée contredisaient directement l’allégation de son client.

L’avocat de l’accusatrice de Cuomo, Charlotte Bennett, a déclaré que le briefing du gouverneur était "plein de mensonges et d’informations inexactes." @ news10nbc pic.twitter.com/iwjQ0E19yu – Berkeley Brean (@whec_bbrean) 3 mars 2021

Les scandales sont survenus au milieu d’accusations selon lesquelles l’administration de Cuomo a sous-déclaré les décès de Covid-19 dans les maisons de retraite à des fins politiques, ce qu’il a nié, blâmant le personnel des maisons de soins infirmiers et affirmant que son administration n’avait tout simplement pas répondu aux demandes d’informations. Cependant, aucun des journalistes présents à la dernière conférence de presse n’a soulevé la question.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!