[The stream is slated to start at 11:30 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, tient un point de presse sur le coronavirus mardi après avoir annoncé que l’État a identifié son premier cas de Covid-19 causé par une nouvelle variante plus contagieuse du virus.

Lundi, Cuomo a déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique que New York avait confirmé son premier cas de Covid-19 avec la nouvelle souche, connue sous le nom de B.1.1.7., Qui avait été initialement découverte au Royaume-Uni. L’homme, qui se rétablit maintenant, vit dans le nord de l’État de New York sans antécédents de voyage, a déclaré le gouverneur.

On pense que la souche, qui a également été trouvée en Californie, en Floride et au Colorado, est plus transmissible mais ne semble pas rendre les gens plus malades ni augmenter le risque de décès par Covid-19, ont déclaré des experts.

« Si d’autres États pouvaient tester autant que nous avons testé et testé pour la souche britannique autant que nous avons testé, ils les trouveraient », a déclaré Cuomo.

Lors d’un point de presse plus tôt lundi, le gouverneur démocrate a poussé les hôpitaux de l’État à administrer plus rapidement leurs quotas de vaccins contre le coronavirus, menaçant d’infliger des amendes allant jusqu’à 10000 dollars s’ils n’utilisent pas les doses d’ici la fin de cette semaine.

Lisez les mises à jour en direct de CNBC pour voir les dernières nouvelles sur l’épidémie de Covid-19.