Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, doit tenir un point de presse vendredi sur les plans de distribution de vaccins Covid alors que la menace d’un autre arrêt économique menace l’État.

Lors d’un point de presse mercredi, Cuomo a averti que les entreprises non essentielles pourraient être contraintes de fermer à nouveau au début de l’année prochaine si l’État ne réprimait pas l’augmentation des cas de coronavirus. Cependant, la question de savoir si l’État impose à nouveau un verrouillage économique dépend de ce que les New-Yorkais font pendant les vacances restantes et de la diminution ou de la croissance des nouvelles infections à Covid-19, a-t-il déclaré.

« Bien sûr, une fermeture en janvier est possible », a déclaré Cuomo lors d’une conférence de presse à Albany. «Mais il y a un gros mais,» dit-il, épelant le mot une lettre à la fois «MAIS».

New York réagit à une augmentation des cas de Covid-19 plus élevés que les niveaux signalés au printemps, avec une moyenne d’environ 10914 nouvelles infections par jour au cours de la semaine dernière, selon une analyse CNBC des données compilées par l’Université Johns Hopkins.

