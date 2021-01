[The stream is slated to start at 11:30 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, tient un point de presse sur le coronavirus lundi alors que les hospitalisations et les décès liés à Covid-19 dans l’État commencent à augmenter.

New York est devenu dimanche le quatrième État des États-Unis à atteindre 1 million de cas de Covid-19, après la Californie, le Texas et la Floride, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Il y a près de 8000 personnes hospitalisées pour Covid-19 à New York, le plus depuis début mai, selon les données du COVID Tracking Project, géré par des journalistes de The Atlantic. L’État rapporte en moyenne 143 décès de Covid-19 par jour, selon une analyse CNBC des données de Johns Hopkins.

Cuomo a averti qu’il pourrait y avoir une augmentation des cas après les vacances, car de plus en plus de personnes se rassemblent à l’intérieur, augmentant la propagation du virus.

