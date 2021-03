Le Gouverneur de New York Cuomo fait face à un TROISIÈME accusateur de harcèlement sexuel après que l’État AG a annoncé une enquête sur des allégations antérieures

Pourtant, une autre femme s’est manifestée pour accuser le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, de harcèlement sexuel, devenant la troisième à enregistrer des accusations similaires après que le procureur général de l’État eut annoncé qu’elle ouvrirait une enquête.

Anna Ruch, ancienne employée de l’administration Barack Obama et membre de l’équipe de campagne 2020 de Joe Biden, a déclaré lundi au New York Times que lors d’une réception de mariage pour une connaissance commune en 2019, Cuomo avait fait des avances non désirées et l’avait touchée de manière inappropriée.

Après avoir grillé les jeunes mariés, Ruch a dit que Cuomo s’est approchée d’elle et a placé sa main sur son bas du dos nu. Quand elle a enlevé sa main, elle a dit que Cuomo lui avait reproché d’être « agressif » et a procédé à la saisir par les joues – un moment capturé sur une photo obtenue par le Times – et lui a demandé s’il pouvait l’embrasser.

Whoa à cette photo: Une jeune femme dit que le gouverneur Andrew Cuomo lui a demandé s'il pouvait l'embrasser lors d'un mariage et lui mettre les mains sur le visage Anna Ruch a déclaré qu'elle se sentait «mal à l'aise et embarrassée» quand il a fait cela

«J’étais tellement confus, choqué et embarrassé,» Dit Ruch. « J’ai détourné la tête et je n’ai pas eu de mots à ce moment-là. »

Le récit de Ruch est venu quelques heures seulement après que le procureur général de New York, Letitia James, ait déclaré qu’elle avait reçu une recommandation du gouverneur pour lancer une enquête sur des allégations similaires de la part de deux assistants de Cuomo. Elle auparavant déclaré elle embaucherait un cabinet d’avocats externe et « Les remplacer comme avocats » de son bureau à « Superviser une enquête rigoureuse et indépendante. »

Aujourd’hui, nous avons reçu une lettre de renvoi donnant à notre bureau le pouvoir d’aller de l’avant avec une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement sexuel contre le Gouverneur Cuomo. À la fin de l’examen, les résultats seront divulgués dans un rapport public. – NY AG James (@NewYorkStateAG) 1 mars 2021

Avant Ruch, un ancien assistant du gouverneur, Lindsey Boylan, s’est présenté pour accuser Cuomo d’avances sexuelles en décembre, déclarant plus récemment qu’il avait tenté de l’embrasser sans son consentement. Une deuxième aide, Charlotte Bennett, a fait à peu près la même chose la semaine dernière, alléguant que Cuomo, alors âgée de 63 ans, avait fait des commentaires sexuels importuns alors qu’elle travaillait pour lui. Elle avait 25 ans à l’époque.

Le bureau du gouverneur a refusé de répondre aux accusations de Ruch lundi soir, renvoyant plutôt le Times à une déclaration publiée ce week-end en réponse aux accusations de Boylan et Bennett.

«Au travail, parfois, je pense que je suis ludique et que je fais des blagues que je trouve amusantes. À l’occasion, je taquine les gens de ce que je pense être de bonne humeur. » La déclaration de Cuomo dit, insistant sur le fait qu’il « N’a jamais touché personne de manière inappropriée » avant de présenter des excuses:

Je comprends maintenant que mes interactions peuvent avoir été insensibles ou trop personnelles et que certains de mes commentaires, compte tenu de ma position, ont fait ressentir aux autres des sentiments que je n’avais jamais voulu. Je reconnais que certaines des choses que j’ai dites ont été interprétées à tort comme un flirt indésirable. Dans la mesure où quelqu’un a ressenti cela, j’en suis vraiment désolé.

