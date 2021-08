Le gouverneur de New York Cuomo fait face à des accusations criminelles potentielles alors que les procureurs locaux enquêtent sur les allégations de harcèlement sexuel – RT USA News

Déjà luttant pour sa survie politique après qu’une enquête de l’État a révélé qu’il avait harcelé sexuellement 11 femmes, le gouverneur de New York Andrew Cuomo fait maintenant face à des enquêtes pénales menées par des procureurs de district dans au moins quatre juridictions locales.

Les procureurs de Manhattan, du comté de Westchester et du comté de Nassau ont publié mercredi des déclarations indiquant qu’ils avaient demandé des documents à une enquête de l’État sur les allégations contre Cuomo afin qu’ils puissent déterminer s’il a commis des crimes dans leur région. Le procureur du comté d’Albany, David Soares, dont la juridiction comprend la capitale de l’État, a déclaré mardi soir que son bureau menait sa propre enquête sur Cuomo et invite toute victime présumée à contacter son bureau.

Avec le public, nous avons été informés aujourd’hui du rapport indépendant de @NewYorkStateAG concernant la conduite du gouverneur Cuomo en ce qui concerne les violations des lois sur le harcèlement civil. Nous invitons toute victime à contacter notre bureau avec des informations supplémentaires @NBCNightlyNewshttps://t.co/fCsH6jOYVi – Bureau du procureur du comté d’Albany (@AlbanyCountyDA) 4 août 2021

Les dernières demandes sont arrivées un jour après que le procureur général de New York, Letitia James, a annoncé qu’une enquête menée par son bureau avait conclu que les allégations de harcèlement sexuel contre le gouverneur étaient vraies. Les victimes présumées comprennent des employés de l’État actuels et anciens, ainsi que des citoyens privés.

« Nous examinons les conclusions profondément troublantes du rapport du procureur général concernant la conduite présumée du gouverneur », Le procureur de district par intérim du comté de Nassau, Joyce Smith, a déclaré.

Nous avons demandé les dossiers du procureur général concernant tout incident survenu dans le comté de Nassau et nous enquêterons de manière approfondie et rapide sur tout crime potentiel.

Le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, et le procureur du comté de Westchester, Mimi Rocah, ont fait des déclarations similaires.

Même une femme soldat de l’État a été ciblée par Cuomo, a révélé l’enquête de l’État. Le gouverneur a embrassé le soldat sur la joue devant un collègue et a demandé à une autre occasion de l’embrasser à nouveau, selon le bureau du procureur général. D’autres incidents présumés avec le soldat comprenaient le passage de sa main sur son ventre, de son nombril à sa hanche, alors qu’elle tenait une porte ouverte pour lui et passait son doigt du haut de son cou jusqu’au milieu de son dos dans un ascenseur.

Cuomo, qui s’est également avéré avoir exercé des représailles contre au moins une de ses victimes présumées, a nié tout acte répréhensible, affirmant qu’il « n’a jamais touché personne de manière inappropriée ou fait des avances sexuelles inappropriées. »

L’enquête du procureur général était de nature civile et James n’a pas déterminé si Cuomo avait commis des crimes. Anne Clark, l’une des enquêteurs principaux, a déclaré aux journalistes que les procureurs locaux et fédéraux sont libres d’examiner toutes les allégations incluses dans le rapport de l’État.

Le président Joe Biden et d’autres dirigeants du Parti démocrate ont appelé Cuomo à démissionner. Les gouverneurs démocrates de quatre États voisins – New Jersey, Pennsylvanie, Connecticut et Rhode Island – ont publié mardi soir une déclaration conjointe disant qu’ils étaient consternés par les conclusions de l’enquête et que Cuomo devrait démissionner.

Une majorité de législateurs de l’État de New York soutiennent le lancement d’une procédure de destitution contre le gouverneur s’il ne démissionne pas, a rapporté l’Associated Press. Au moins 82 membres de l’Assemblée de New York de 150 sièges sont favorables à la destitution si Cuomo continue de refuser de démissionner.

Cuomo a déclaré en mars, lorsque des chefs de parti comme le chef de la majorité au Sénat de New York, Andrea Stewart-Cousins, ont appelé à sa démission, que se retirer en raison d’allégations non prouvées serait « anti-démocratique ». À l’époque, il avait déclaré aux journalistes « obtenons les résultats » de l’enquête du procureur général et « partir de là. »





Ironiquement, lorsque le procureur général de l’époque, Eric Schneiderman, avait été accusé de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle en 2018, Cuomo a déclaré que le procureur en chef de l’État devrait démissionner, « pour le bien du bureau. »

