Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, et le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, organiseront vendredi un point de presse conjoint sur la pandémie de coronavirus alors que les deux États rouvriront progressivement leurs économies dans un contexte de baisse des cas.

Cuomo et Murphy ont pris des mesures la semaine dernière pour rouvrir davantage d’entreprises dans leurs États alors qu’ils continuent à déployer des doses de vaccins Covid-19. La semaine dernière, Cuomo a déclaré que les restaurants de la ville de New York pourraient rouvrir leurs sections de restauration intérieure avec une capacité limitée à partir du 14 février.

Cuomo a également déclaré que l’État prendrait des mesures pour permettre à certains lieux de rouvrir pour les cérémonies de mariage à partir de la mi-mars.

Pendant ce temps, Murphy a annoncé mercredi que les restaurants du New Jersey pourraient pousser leurs opérations de restauration en salle de 25% à 35% de leur capacité. L’État autorisera également les rassemblements en salle pour des événements, comme les mariages et les funérailles, et les salles de spectacle en salle à 35% de capacité ou avec une limite de 150 personnes, a-t-il déclaré.

Le New Jersey rapporte une moyenne hebdomadaire de 3973 cas de Covid-19 par jour, tandis que New York signale une moyenne de 9722 cas par jour, marquant une baisse de plus de 20% par rapport à la semaine dernière pour les deux États, selon une analyse CNBC des données compilées par l’Université Johns Hopkins.

