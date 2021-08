Le gouverneur de New York Cuomo doit démissionner après une enquête pour agression sexuelle

L’emprise mortelle du gouverneur Andrew Cuomo sur les leviers du pouvoir à New York et sa volonté de presser ses amis et ses rivaux l’ont maintenu dans le manoir exécutif au cours de la dernière décennie.

Maintenant, toute la crédibilité de Cuomo, ainsi que son capital politique, lui a glissé entre les doigts.

Le procureur général de New York, Letitia James, a publié mardi une enquête indépendante tant attendue qui a révélé que Cuomo avait violé les lois fédérales et étatiques en harcelant sexuellement plusieurs femmes et en représailles contre au moins un ancien employé après qu’elle l’ait accusé d’actes répréhensibles.

Cuomo a passé des entretiens sous serment et nie toute irrégularité, mais les enquêteurs ont trouvé « des preuves corroborantes et des témoins crédibles » pour étayer les allégations de harcèlement sexuel, de tâtonnements et d’autres avances inappropriées pendant son mandat.

Rapport de NY AG :Le gouverneur Cuomo a harcelé sexuellement plusieurs femmes en violation de la loi

Après qu’une dizaine de femmes, dont plusieurs employées actuelles et anciennes, se soient manifestées à partir de décembre dernier, la plupart des démocrates du Congrès de New York, les deux sénateurs de New York, plus de la moitié des législateurs de l’État et le maire de New York Bill de Blasio ont tous appelé Cuomo à démissionner.

Initialement, le gouverneur a exhorté le public à réserver son jugement jusqu’à ce que l’enquête du procureur général soit terminée. Cette enquête est maintenant terminée. Le rapport est accablant. Et Cuomo ne mérite pas plus de temps – ni pendant ce mandat ni le suivant. Ses actions et ses tromperies ont rendu sa position intenable. Il doit démissionner.

Les dissimulations de Cuomo

Les employés disent qu’Albany est connue pour ses inconduites sexuelles et que Cuomo a favorisé une culture de travail humiliante et sexiste. Le rapport de mardi le confirme. Les enquêteurs ont découvert que le bureau exécutif était « en proie à la peur et à l’intimidation » qui « créaient un environnement de travail hostile dans l’ensemble ». Les cadres supérieurs et les conseillers externes de Cuomo ont permis ses représailles contre au moins une de ses victimes, notamment en publiant des dossiers personnels privés et en faisant circuler dans le bureau des attaques personnelles et professionnelles contre la femme rédigée sous le nom de Cuomo.

Cuomo n’a pas non plus gardé son mauvais comportement contenu dans son bureau. L’enquête a révélé que « le comportement de harcèlement sexuel du gouverneur ne se limitait pas aux membres de son propre personnel, mais s’étendait à d’autres employés de l’État, y compris un soldat de l’État sur ses détails de protection et des membres du public ».

Ce n’est pas la première fois cette année que le bureau du procureur général de New York constate que l’administration Cuomo a abusé de son pouvoir.

Opinion USA TODAY : Obtenez des informations et des analyses livrées dans votre boîte de réception avec notre newsletter.

Plus tôt cette année, des reportages ont révélé que des assistants supérieurs de l’administration de Cuomo ont travaillé pendant des mois pour cacher aux législateurs de l’État et au public le véritable nombre de morts lié à une décision politique qui mettait imprudemment en danger les résidents des maisons de soins infirmiers. En mars 2020, le département de la Santé de l’État a ordonné aux maisons de soins infirmiers d’accepter les patients positifs au COVID, même s’ils étaient contagieux. Lorsqu’un résident a été exposé au COVID-19 et est décédé plus tard dans un hôpital, ce résident n’a pas été compté comme un décès lié à une maison de soins infirmiers.

Pour cacher la vérité, les lettres du ministère de la Santé n’ont jamais été envoyées. Les articles scientifiques n’ont jamais été publiés. Les résultats de l’audit ont été retardés le plus longtemps possible.

Le bureau du procureur général de New York a découvert en janvier que l’État avait sous-estimé jusqu’à 50 % les décès dus au COVID-19 chez les résidents des maisons de soins infirmiers, et que la politique « a pu exposer les résidents à un risque accru de préjudice dans certains établissements ».

Le personnel de Cuomo a expliqué leur obscurcissement en affirmant qu’ils voulaient éviter de compter deux fois les décès. Mais la méthode inhabituelle de New York a fait que les chiffres de l’État semblent bons par rapport à d’autres États. Cela a fonctionné pour Cuomo, qui écrira bientôt un livre égoïste sur son leadership pendant la pandémie.

Image sur tout

Alors que des enquêtes sur les deux scandales étaient en cours et que les appels se poursuivaient pour qu’il démissionne, Cuomo ne s’est pas laissé intimider, collectant des fonds pour un quatrième mandat alors que sous l’ombre d’une enquête de destitution.

Le gouverneur a choisi de petites batailles de terrain, renforçant sa marque personnelle et nourrissant son ego en harcelant sexuellement ses employées pour sauver des vies et agir avec intégrité.

En dissimulant les véritables conséquences de ses décisions politiques, Cuomo a trahi la confiance du public. En abusant du pouvoir de son bureau d’une manière que personne ne peut prétendre ignorer à l’époque du « moi aussi », Cuomo a mis en danger les fonctionnaires de l’État.

Le dernier acte de Cuomo en tant que gouverneur devrait être le bon : démissionner.