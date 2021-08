Le gouverneur de New York Cuomo demande aux entreprises privées d’exiger la vaccination contre Covid pour l’admission

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo dans le quartier Harlem de Manhattan à New York, le 23 avril 2021.

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a déclaré lundi qu’il demandait aux entreprises privées telles que les bars et les restaurants d’exiger une preuve de vaccination contre Covid-19 comme condition d’admission.

Le nombre de cas quotidiens de Covid à New York a été « multiplié par 4 » pour atteindre plus de 2 000 cas au cours du mois dernier alors que la variante delta hautement contagieuse se propage, a déclaré Cuomo lors d’une conférence de presse sur la pandémie. Les données montrent que les individus entièrement vaccinés sont moins susceptibles d’attraper, d’être infectés par le virus ou de souffrir d’une maladie grave, a-t-il déclaré.

« Je leur demande et leur suggère d’aller à l’admission uniquement pour les vaccins », a-t-il déclaré aux journalistes, faisant référence aux entreprises privées. « Je crois que c’est dans votre meilleur intérêt. »

Les experts en maladies infectieuses et les responsables de la santé publique craignent que les cas de Covid, alimentés par la variante delta, ne continuent d’augmenter jusqu’à la saison d’automne, lorsque les Américains retournent à l’intérieur et que les employeurs commencent à ramener les travailleurs au bureau.

Pour tenter de ralentir la propagation du virus, certaines entreprises demandent désormais aux clients et à leurs employés de présenter une preuve de vaccination. Vendredi, The Walt Disney Company a déclaré qu’elle exigeait que tous les employés horaires salariés et non syndiqués aux États-Unis soient entièrement vaccinés contre Covid d’ici la fin septembre.

Le Radio City Music Hall « a fait cela il y a des mois », a déclaré Cuomo lundi. « Rouvert. Vaccin seulement. Tous les spectacles ont été vendus. »

Les commentaires de Cuomo sont venus le même jour où il a annoncé un mandat de vaccin pour les employés de la MTA et de l’Autorité portuaire de l’État, donnant aux travailleurs des transports la possibilité de se faire vacciner avant la fête du Travail ou de faire face à des tests hebdomadaires de coronavirus. Le mandat est similaire à une ordonnance que Cuomo a émise pour les employés des hôpitaux publics la semaine dernière en réponse à la variante delta en plein essor.