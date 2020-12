Andrew Cuomo s’est mérité une nouvelle vague de critiques pour avoir annoncé la possibilité que plus de 6000 fans assistent à un prochain match éliminatoire des Buffalo Bills alors que de nombreuses entreprises restent fermées dans tout l’État.

«Les Buffalo Bills ont proposé 6 700 fans pour leur prochain match éliminatoire. Le département de la santé de l’État de New York travaille sur un modèle où les fans sont testés à l’entrée et les contacts sont suivis pour voir quel en est l’effet. » Cuomo, un fan franc de Bills, a annoncé lors d’une conférence de presse mercredi.

Alors que de nombreuses petites entreprises, en particulier les restaurants, ont souffert des restrictions de verrouillage de Covid-19 à New York – beaucoup d’entre elles recherchent une aide financière privée via des fonds mis en place par des entreprises comme Barstool Sports – Cuomo a été critiqué pour être trop amical avec les entreprises davantage axées sur le divertissement. . Saturday Night Live de NBC, par exemple, a été autorisé à continuer à filmer avec un public de studio en direct, tandis que les restaurants n’ont pas le droit de manger à l’intérieur.

Aussi sur rt.com « Le Père Noël va être très bon avec moi », dit le gouverneur de New York Cuomo, se félicitant d’avoir « travaillé dur »

« Incroyable. Les gens n’ont pas vu leurs proches depuis 10 mois, pas de repas à l’intérieur, les entreprises sont parties pour de bon. Mais @NYGovCuomo veut que les fans, y compris lui-même, aillent regarder le football. Il est vraiment méprisable », La météorologue de Fox News, Janice Dean, a tweeté à propos du plan Bills, qui n’a toujours pas reçu l’approbation finale.

Dean a été l’un des critiques les plus virulents de Cuomo après avoir perdu ses deux beaux-parents contre Covid-19. Les deux résidaient dans des maisons de retraite médicalisées de New York lorsqu’une commande précoce du gouverneur a forcé ces établissements à accepter des patients positifs à Covid, une décision qui, selon beaucoup, a entraîné des milliers de décès.

Incroyable. Les gens n’ont pas vu leurs proches depuis 10 mois, pas de repas à l’intérieur, les entreprises sont parties pour de bon. Mais @NYGovCuomo veut que les fans, y compris lui-même, vont regarder le football. Il est vraiment méprisable. https://t.co/1TIZolBLzn – Janice Dean (@JaniceDean) 23 décembre 2020

«La haine est un mot très fort. Mais quand je pense à @NYGovCuomo et à ce qu’il a fait à New York et à des milliers de familles, il est difficile de lutter contre ce sentiment envers lui et son administration ». Dean a écrit dans un tweet de suivi.

La haine est un mot très fort. Mais quand je pense à @NYGovCuomo et ce qu’il a fait à New York et à des milliers de familles, il est difficile de lutter contre ce sentiment envers lui et son administration. – Janice Dean (@JaniceDean) 23 décembre 2020

«Une fois de plus, NY a ses priorités à l’envers», a ajouté le sénateur d’État Sue Serino.

Vraiment sans voix. J’ai reçu d’innombrables appels de membres de ma famille désespérés de voir leurs proches dans des maisons de soins infirmiers qui ne pouvaient pas trouver un accès rapide aux tests rapides et aux NH qui n’ont pas été en mesure d’obtenir des résultats rapides pour les employés. Encore une fois, NY a ses priorités à l’envers https://t.co/72RWtanWyH – Sue Serino (@ Sueserino4ny) 23 décembre 2020

Cuomo a dit qu’il le ferait « comme » d’approuver la participation au match des Buffalo Bills, qui est encore dans quelques semaines.

«C’est un modèle de santé publique et cela n’a jamais été fait dans le pays auparavant», A déclaré le commissaire à la santé, le Dr Howard Zucker.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!